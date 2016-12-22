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Киев обвинил Россию в блокаде украинских портов в Азовском море
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Киев обвинил Россию в блокаде украинских портов в Азовском море
Конфликт в Азовском море, 28 ноя, 23:45
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Киев обвинил Россию в блокаде украинских портов в Азовском море
По утверждению министра инфраструктуры Украины, Москва не пускает украинские суда для захода и выхода в порты Мариуполя и Бердянска. По его словам, на вечер среды заблокированными стоят 35 украинских судов
Керченский пролив (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян насчитал 35 украинских судов, которые, по его словам, стоят заблокированными на вход и на выход в украинские порты Азовского моря. Об этом Омелян написал на своей странице в Facebook, отметив что располагает оперативной информацией.

«По состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов», — пишет украинский министр.

Так, по данным Омеляна, ​в ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов, четыре из них направляются в порт Бердянска, еще 14 — в порт Мариуполя. На выходе из Азова до Черного моря, по словам министра собралась очередь из девяти судов: три не могут выйти из порта Бердянска, еще шесть — из порта Мариуполя. Еще восемь судов стоят у причалов в портах, пишет министр.

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Омелян подчеркивает, что в направлении российских портов на Азове движение осуществляется. «То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море», — уверен он.

Министр считает, что действия Россия направлены на «целенаправленную эскалацию ситуации в Азовском море и дестабилизацию региона». Целью России, по его словам, является «постепенное вытеснение Украины» из ее законных территорий через блокировку украинских портов в Азовском море.

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Заявления Омеляна звучат после недавнего инцидента в Керченском проливе. В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины, вошли в территориальные воды России и проигнорировали предупреждения российских пограничников. В итоге с применением огня украинские суда были задержаны. Власти Украины заявляли, что заранее уведомили Россию о намерении пройти через Керченский пролив, а действия украинских моряков назвал законными. В результате ранения получили три украинских моряка, они госпитализированы. Экипажи с задержанных судов были доставлены в Симферополь, суд избрал всем меру пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Автор: Мария Бондаренко.
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