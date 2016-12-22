В Совфеде ответили на призыв Киева закрыть Босфор для российских кораблей

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с РБК назвал вздорной инициативу Киева закрыть Босфорский пролив для России.

«Есть договор от 1936 года, который четко определяет, какие суда могут проходить через пролив. Что касается гражданских судов, то тут нет каких-либо ограничений, а что касается военных судов, то [ограничения вводятся] только в ситуации, если, например, Россия или Турция являются стороной военного конфликта. Но это не так», — сказал Цеков. Он добавил, что Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы для Украины, которая ранее ввела военное положение.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT указал, что причин для закрытия Босфорского пролива нет, поскольку между Россией и Украиной не ведутся военные действия.

«Конвенция Монтре предусматривает, что Турция имеет право закрыть черноморские проливы — Босфор и Дарданеллы — в случае, если есть воюющие страны, которые пытаются пройти через этот пролив. Мы с Украиной не воюем, Украина нам войну не объявляла», — сказал сенатор. Он также отметил, что введение Киевом военного положения является внутренним делом страны.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Киев будет обращаться к международному сообществу с требованием закрыть пролив Босфор. Он выразил уверенность, что страны Запада признают инцидент фактом агрессии России.

25 ноября российские пограничники задержали в Азовском море три корабля украинских ВМС за то, что те вошли в территориальные воды России без соответствующего уведомления. Корабли отбуксировали в Керчь. Суд в Крыму арестовал 24 украинских военнослужащих, а также двоих сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе.

Украинская сторона утверждает, что направляла России уведомление о маневрах. После инцидента власти Украины объявили военное положение в нескольких регионах.