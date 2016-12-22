МИД Украины известил морской Арбитражный трибунал о ситуации на Азове

Украина известила о задержании кораблей своего ВМС и их экипажей Арбитражный трибунал по морскому праву, где рассматривается иск страны против России о нарушении ей норм морского права в Азовском море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского МИД.

МИД страны отметил, что последние события, «включая и обстрел и захват украинских кораблей свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России». «Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств», — говорится в сообщении.

МИД Украины в извещении также отметил продолжение «дискриминационного преследования» судов Украины и других стран, планирующих пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты, в то время как те, что шли в российские не подвергались подобному отношению. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что украинское государство терпит экономический ущерб от российских действий и напомнило о поддержке позиции Киева странами Евросоюза.

Ранее Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в блокаде украинских портов на Азовском море. По его словам в ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов, четыре из них направляются в порт Бердянска, еще 14 — в порт Мариуполя. Еще восемь судов стоят в портах без возможности выйти в рейс.

Украина подала иск против России в Арбитраж по морскому праву в феврале 2018 года, в канун обострения ситуации в Азовском море после задержания российского траулера «Норд», после которого начались усиленные досмотры следующих в украинские порты судов

25 ноября два украинских бронекатера и также буксир были обстреляны и задержаны российскими пограничниками. Поводом, по мнению российской стороны, стало нарушение государственной границы при следовании без предупреждения в Азовское море. Украинская сторона настаивает на том, что уведомила о походе. Задержанные 24 украинских офицера и матроса были арестованы решением российского суда, задержанные корабли ВМС Украины приведены в порт Керчи. Украина назвала произошедшее актом агрессии и ввела военное положение в пограничных с Россией и Приднестровьем на 30 дней.







