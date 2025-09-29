Адвокат раскрыла детали о задержании вице-губернатора Чемезова

Чемезова накануне вызвали на допрос по повестке, составленной «по надуманному поводу», заявила адвокат. Дело против бывшего вице-губернатора связано с субсидиями областного правительства АО «ОТСК» («дочка» «Корпорации СТС»)

Олег Чемезов (Фото: Дмитрий Ткачук / URA.RU / ТАСС)

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, накануне задержания вызвали на допрос по повестке, составленной «по надуманному поводу». Об этом РБК заявила его адвокат Мария Кирилова.

В документе, по ее словам, значился некий ООО «Навигатор», которого в действительности не существует (в регионе есть несколько юрлиц с таким наименованием). «Повестку вручили в субботу, а уже в воскресенье в СМИ появились комментарии о том, что его наверняка задержат. Это выглядело как попытка спровоцировать его на бегство. Но он пришел добровольно — и после этого был задержан», — сказала адвокат.

Кирилова подчеркнула, что ее подзащитный не признает вину.

Вопросы, обозначенные в повестке, как заявила Кирилова, следователей не интересовали: «Ни о каком «Навигаторе» речь так и не зашла. Его сразу задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)».

Она добавила, что характер подозрений в отношении Чемезова до сих пор не разъяснен. «Либо это произойдет в ходе допроса, либо при предъявлении обвинения», – сказала адвокат.

Ключевыми в деле, по оценке адвоката, стали показания бывшего министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Тот на судебных заседаниях по делу уральского бизнесмена Алексея Боброва и топ-менеджеров связанных с ним компаний утверждал, что «все решения принимались руководством области», а сам он лишь исполнял указания.

«Фактически речь идет об одном свидетеле, который утверждает, что он мальчик-одуванчик, ничего не решал. Но именно на этих показаниях строятся подозрения в отношении моего подзащитного», — высказалась Кирилова.

Чемезов, как отметила адвокат, был готов к возможному задержанию. «Мы это обсуждали, он прекрасно понимал, что может оказаться под стражей, даже собрал вещи. Но проблема в том, что его нельзя содержать в изоляторе: ему требуется постоянное медицинское наблюдение и особый режим питания. В нынешних условиях задержание представляет угрозу его жизни и здоровью», — подчеркнула защитник.

По ее словам, у экс-чиновника диагностировано заболевание из перечня тех, что препятствуют содержанию под стражей. «Диагноз мы не раскрываем, это медицинская тайна. Но постановление правительства прямо указывает: при таких состояниях содержание под стражей невозможно. Решение о задержании, на мой взгляд, либо принято без учета этих обстоятельств, либо носит умышленный характер», — резюмировала адвокат.

Чемезов был задержан 29 сентября. Перед этим бывшего вице-губернатора вызывали на допрос в Главное следственное управление регионального МВД.

Задержание Чемезова связано с уголовным делом о субсидиях правительства области АО «ОТСК» («дочка» «Корпорации СТС»). Чиновник был уволен с поста 25 сентября после того, как он стал ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС».

В середине сентября Генеральная прокуратура подала иск с требованием изъять в пользу государства активы «Корпорации СТС». По версии надзорного органа, бизнес-структуры Артема Бикова и Алексея Боброва, которые получили австрийское гражданство и обосновались в Европе, установили монопольный контроль над энергетикой и сферой ЖКХ на территории Урала, а также в ХМАО и ЯНАО.

Ведомство утверждает, что после ареста бывшего министра Николая Смирнова именно Чемезов обеспечивал согласование «кабальных тарифов», а структуры Бикова и Боброва предоставляли ему, его родственникам и доверенным лицам льготы. В частности, как отмечают в прокуратуре, его супруга Ирина «по номинальной цене» приобрела элитную недвижимость в Сысертском районе. Сейчас она находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Доходы выводились за границу через банк «Агропромкредит», в том числе в Австрию и Швейцарию. Общий объем таких операций, как следует из материалов дела, превысил 12 млрд руб. В этой связи Генпрокуратура настаивает на аресте имущества фигурантов и ограничении их права на выезд за пределы страны.