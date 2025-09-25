 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры

Свердловский губернатор Паслер отправил в отставку своего заместителя Чемезова
Олег Чемезов проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры, надзорное ведомство просит суд конфисковать собственность чиновника. Он стал заместителем губернатора в 2019 году
Олег Чемезов
Олег Чемезов (Фото: правительство Свердловской области)

Губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Олег Чемезов проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». Всего в деле указаны ответчиками 14 физических и 20 юридических лиц. Генпрокуратура просит суд передать государству компании и имущество Олега Чемезова.

Чемезов состоит в «Единой России». Вице-губернатором он стал в 2021 году, до этого два года был заместителем губернатора, говорится на сайте партии. Прежде он был председателем правления ООО «Управляющая компания «Партиком», вице-президентом и директором департамента по взаимодействию с федеральными органами власти, первым заместителем губернатора Тюменской области.

Жену свердловского замгубернатора отправили под домашний арест
Политика
Ирина Чемезова

В середине сентября Генпрокуратура подала иск о передаче государству активов «Корпорации СТС». По данным ведомства, структуры Артема Бикова и Алексея Боброва, получивших гражданство Австрии и живущих в Европе, монополизировали энергетику и ЖКХ на Урале и в ХМАО — ЯНАО.

В прокуратуре уверены, что после ареста экс-министра Николая Смирнова именно он помогал согласовывать выгодные тарифы и получал преференции. К примеру, его супруге Ирине по номинальной цене досталась дорогая недвижимость в Сысертском районе. Женщина находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Доходы, по данным следствия, выводились за рубеж через банк «Агропромкредит», в том числе в Австрию и Швейцарию, общий объем операций превышает 12 млрд руб. Генпрокуратура требует ареста имущества и запрета на выезд ответчиков.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Свердловская область Денис Паслер отставка
Материалы по теме
Ректора Запесоцкого отстранили от должности по иску Генпрокуратуры
Общество
Генпрокуратура предупредила о подготовке протестов после иска к СПбГУП
Общество
СК показал изъятые деньги у обвиненного во взятке мэра Владимира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 19:56
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора Политика, 22:53
WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом Политика, 22:35
По брянскому поселку нанесли удар «Градом» Политика, 22:20
Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом
РАДИО
 Технологии и медиа, 22:20
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам Политика, 22:02
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России Политика, 21:53
В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы Спорт, 21:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG Общество, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры Политика, 21:40
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками Политика, 21:38
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии Общество, 21:30
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке Политика, 21:08
Акции модного дома Cucinelli рухнули после обвинений в связях с Россией Инвестиции, 21:05