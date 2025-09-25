Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры

Олег Чемезов проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры, надзорное ведомство просит суд конфисковать собственность чиновника. Он стал заместителем губернатора в 2019 году

Олег Чемезов (Фото: правительство Свердловской области)

Губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Олег Чемезов проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». Всего в деле указаны ответчиками 14 физических и 20 юридических лиц. Генпрокуратура просит суд передать государству компании и имущество Олега Чемезова.

Чемезов состоит в «Единой России». Вице-губернатором он стал в 2021 году, до этого два года был заместителем губернатора, говорится на сайте партии. Прежде он был председателем правления ООО «Управляющая компания «Партиком», вице-президентом и директором департамента по взаимодействию с федеральными органами власти, первым заместителем губернатора Тюменской области.

В середине сентября Генпрокуратура подала иск о передаче государству активов «Корпорации СТС». По данным ведомства, структуры Артема Бикова и Алексея Боброва, получивших гражданство Австрии и живущих в Европе, монополизировали энергетику и ЖКХ на Урале и в ХМАО — ЯНАО.

В прокуратуре уверены, что после ареста экс-министра Николая Смирнова именно он помогал согласовывать выгодные тарифы и получал преференции. К примеру, его супруге Ирине по номинальной цене досталась дорогая недвижимость в Сысертском районе. Женщина находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Доходы, по данным следствия, выводились за рубеж через банк «Агропромкредит», в том числе в Австрию и Швейцарию, общий объем операций превышает 12 млрд руб. Генпрокуратура требует ареста имущества и запрета на выезд ответчиков.