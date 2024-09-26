Ташкент призвал Москву заниматься «своими делами» после избиения ученика

Вице-спикер парламента Узбекистана призвал российские власти заниматься своими внутренними делами, комментируя запрос от МИДа по поводу ударившей русскоязычного ребенка учительницы. Он отметил, что меры уже принимаются

Ташкент, Узбекистан (Фото: Cao Yang / XinHua / Global Look Press)

России следует заниматься своими внутренними делами, а не внутренними делами Узбекистана, заявил вице-спикер парламента республики Алишер Кадиров в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал запрос российского МИДа о разъяснениях от Ташкента в связи с кадрами из одной из узбекских школ, в которой учительница ударила ученика шестого класса из-за просьбы говорить на русском языке. Родители обратились в полицию, детский омбудсмен республики Сурайё Рахмонова взяла вопрос под свой контроль.

«Права ребенка нарушаются в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры принимаются на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана! Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — написал Кадиров в телеграм-канале.

После появления видео, на котором преподаватель бьет ребенка, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва потребовала объяснений у Ташкента. Она отметила, что содержание ролика «не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку».

По мнению Захаровой, в отношениях двух государств нет места какой-либо неприязни, «тем более на языковой почве».