МИД запросил разъяснения у Ташкента по инциденту с русскоязычным ребенком

Россия призывает Узбекистан дать оценку сообщению о жестоком обращении с русскоязычным ребенком в школе Ташкента и принять соответствующие меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее издание Gazeta.uz сообщило, что школе № 188 столицы республики учительница ударила ученика шестого класса из-за просьбы говорить на русском языке. Родители обратились в полицию, детский омбудсмен республики Сурайё Рахмонова взяла вопрос под свой контроль.

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», — сказала Захарова.

В отношениях стран-партнеров не может быть места неприязни, в том числе на языковой почве, отметила представитель МИДа. По ее словам, ведомство держит вопрос «в поле самого пристального внимания».