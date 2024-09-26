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Политика ,  
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МИД запросил разъяснения у Ташкента по инциденту с русскоязычным ребенком

Россия призывает Узбекистан дать оценку сообщению о жестоком обращении с русскоязычным ребенком в школе Ташкента и принять соответствующие меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее издание Gazeta.uz сообщило, что школе № 188 столицы республики учительница ударила ученика шестого класса из-за просьбы говорить на русском языке. Родители обратились в полицию, детский омбудсмен республики Сурайё Рахмонова взяла вопрос под свой контроль.

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», — сказала Захарова.

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В отношениях стран-партнеров не может быть места неприязни, в том числе на языковой почве, отметила представитель МИДа. По ее словам, ведомство держит вопрос «в поле самого пристального внимания».

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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