Производителя дихлофоса допросили после отравления семьи под Красноярском

Следователи изъяли продукцию завода для химической экспертизы. Прокуратура называла основной версией отравление семьи аэрозолем от насекомых, СК не исключал вариант отравления едой с неизвестным токсичным веществом

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи допросили представителя новосибирской компании — производителя дихлофоса в качестве свидетеля по делу об отравлении семьи в Красноярском крае, сообщили ТАСС в региональном управлении СК. Они осмотрели завод по изготовлению инсектицидного средства и изъяли продукцию для исследований.

РБК обратился за комментарием в СК Красноярского края.

Семья из поселка Красная Сопка обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет скончались в больницах, их родители выжили.

В лабораторных пробах некоторых членов семьи обнаружили следы аэрозоля от насекомых, в областной прокуратуре назвали приоритетной версией отравление людей этим препаратом. Представитель надзорного ведомства отмечал, что речь идет о средстве «Варан», которым обрабатывали дом. В СК при этом указывали, что нельзя однозначно утверждать, что причиной отравления стал именно этот дихлофос. Ведомство сообщало, что рассматривает несколько версий, в том числе употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом.

Дихлофос «Варан» выпускает новосибирский завод «Сибиар». Представитель завода заявил, что за 30 лет производства не получал сообщений о смертельном отравлении клиентов продукцией. Руководитель департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков отмечал в разговоре с РБК, что вероятность отравления «очень велика» в случае, если средства от насекомых находятся рядом с местом, где готовят пищу, или в свободном доступе у детей. «Симптомы говорят о том, что яд попал в организм через ЖКТ. Если бы они надышались дихлофосом, симптомы были бы совсем другие, прежде всего со стороны бронхолегочной системы и ЦНС», — заявлял кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Накануне госпитализации вся семья ела курицу и пельмени из местного магазина. Россельхознадзор установил, что туда поставляли продукцию без сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих их безопасность, писал NGS24.RU. В СК сообщили, что в пробах продуктов из дома семьи и из магазина не выявили опасных веществ, они соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).