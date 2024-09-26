СК сообщил о результатах санитарной проверки продуктов отравившейся семьи
Продукты, обнаруженные в доме отравившейся в Красноярском крае семьи, соответствовали санитарно-гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Центр гигиены и эпидемиологии исследовал в лаборатории пробы куриного мяса и пельменей из магазина, а также продуктов, найденных в доме: бульона, приправы, кетчупа, курицы с картофелем, тушеной рыбы и питьевой воды.
«Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — отметили в СК.
При этом продолжаются химические исследования на наличие токсических веществ продуктах, найденных дома, уточнили в ведомстве.
Семья из Красноярского края обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Накануне родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями из местного магазина. В результате в больнице все четверо детей скончались, их родители пришли в сознание 23 сентября.
Экспертиза Следственного комитета показала, что смерть детей наступила из-за токсического действия неустановленного вещества.
Умер актер Роман Мадянов
Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри
Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог
Израиль начал военную операцию в Ливане
Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей
Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»
Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов