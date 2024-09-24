Производитель дихлофоса пообещал провести проверку после отравления семьи

Завод Предприятие «Сибиар» в Новосибирске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Производитель дихлофоса, следы которого были найдены в пробах после отравления семьи в Красноярском крае, знает о произошедшем и собирает необходимую информацию, сообщил «РИА Новости» представитель завода «Сибиар» в Новосибирске.

«Исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — рассказал собеседник агентства.

На заводе отметили, что не получали запросов со стороны правоохранительных органов. За 30 лет производства отравляющего вещества для насекомых компании не поступали сообщения о смертельном отравлении клиентов продукцией, отметил представитель завода.

«Сибиар» — завод по производству бытовой химии, работает с 1975 года. На производстве выпускают косметику, бытовую химию, инсектициды и репелленты против насекомых, автокосметику.

В то числе «Сибиар» производит дихлофос «Варан», на который указало Следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

21 сентября семья обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Позднее у двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый. Видеозапись не подтвердила, что семья купила курицу в местном магазине. Дом, в котором жила отравившаяся семья, ранее обрабатывали дихлофосом.

Следователи завели дело по статье о производстве, хранении либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

Как сообщили в Россельхознадзоре, магазин, где семья купила продукты, работал с нарушениями ветеринарных требований. В лабораторных пробах некоторых членов семьи обнаружили следы аэрозоля от насекомых.