СК назвал две основные версии отравления семьи, где погибли все дети

СК прорабатывает две версии отравления: употребление пищи с токсичным веществом и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. В пробах продуктов семьи экспертиза не выявила превышения норм опасных веществ

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Следственный комитет рассматривает две основные версии отравления в красноярской семье, в результате которого в ней погибли все дети: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом, а также вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Среди версий прокуратуры были отравление продуктами из местного магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного хозяйства. Позднее основной версией прокуратуры стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым дом обработали накануне.

В пробах продуктов семьи превышения опасных веществ экспертиза не выявила. Специалисты брали пробы пельменей и куриного мяса, изъятого из местного магазина, а также продуктов, найденных в доме семьи: бульона, приправ, кетчупа, зельца (колбасное изделие), курицы с картофелем, тушеной рыбы и домашних яиц.

«Превышения нормируемых значений не выявлено. По результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели превышения нормируемых значений не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие продолжает проводить экспертизы, чтобы определить вещество, которое вызвало отравление и последующую смерть детей, добавили в СК.

21 сентября семья из Красноярского края обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик после резкого ухудшения состояния умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка, последняя из детей семьи.

По предварительным данным, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые члены семьи — родители детей — пришли в сознание 23 сентября, медики оценили их состояние как удовлетворительное. Женщина беременна, она на девятом месяце, плоду ничего не угрожает, сообщали в СК.

В лабораторных пробах некоторых членов семьи обнаружили следы аэрозоля от насекомых. Как сообщили в Россельхознадзоре, магазин, где семья купила продукты, работал с нарушениями ветеринарных требований. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о производстве, хранении либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Производитель дихлофоса, компания «Сибиар», заявила, что собирает сведения, но исходных данных пока не хватает.