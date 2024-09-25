 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК назвал две основные версии отравления семьи, где погибли все дети

СК: следствие рассматривает две основные версии отравления красноярской семьи
СК прорабатывает две версии отравления: употребление пищи с токсичным веществом и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. В пробах продуктов семьи экспертиза не выявила превышения норм опасных веществ
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Следственный комитет рассматривает две основные версии отравления в красноярской семье, в результате которого в ней погибли все дети: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом, а также вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Среди версий прокуратуры были отравление продуктами из местного магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного хозяйства. Позднее основной версией прокуратуры стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым дом обработали накануне.

Производитель дихлофоса пообещал провести проверку после отравления семьи
Общество
Завод&nbsp;Предприятие &laquo;Сибиар&raquo; в Новосибирске

В пробах продуктов семьи превышения опасных веществ экспертиза не выявила. Специалисты брали пробы пельменей и куриного мяса, изъятого из местного магазина, а также продуктов, найденных в доме семьи: бульона, приправ, кетчупа, зельца (колбасное изделие), курицы с картофелем, тушеной рыбы и домашних яиц.

«Превышения нормируемых значений не выявлено. По результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели превышения нормируемых значений не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие продолжает проводить экспертизы, чтобы определить вещество, которое вызвало отравление и последующую смерть детей, добавили в СК.

21 сентября семья из Красноярского края обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик после резкого ухудшения состояния умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка, последняя из детей семьи.

По предварительным данным, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые члены семьи — родители детей — пришли в сознание 23 сентября, медики оценили их состояние как удовлетворительное. Женщина беременна, она на девятом месяце, плоду ничего не угрожает, сообщали в СК.

В лабораторных пробах некоторых членов семьи обнаружили следы аэрозоля от насекомых. Как сообщили в Россельхознадзоре, магазин, где семья купила продукты, работал с нарушениями ветеринарных требований. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о производстве, хранении либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Производитель дихлофоса, компания «Сибиар», заявила, что собирает сведения, но исходных данных пока не хватает.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
массовое отравление Красноярский край Дети
Материалы по теме
Производитель дихлофоса пообещал провести проверку после отравления семьи
Общество
Отец погибших от отравления детей впервые ответил на вопрос журналистов
Общество
Следствие назвало рабочие версии отравления семьи с гибелью детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 24 сен, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 24 сен, 17:43
Почему инвесторов не впечатляют испытания вакцин от ракаPro, 09:08
Гладков сообщил о сбитой на подлете к Белгороду воздушной целиПолитика, 09:03
В Ливане рассказали об обращении к России из-за конфликта с ИзраилемПолитика, 09:00
Структура Минздрава подала в суд на ФАС из-за лекарства от муковисцидозаБизнес, 09:00
В Якутии возбудили второе дело в связи с крушением вертолета RobinsonОбщество, 08:58
Парламент Киргизии отказался вернуть Аскару Акаеву статус экс-президентаПолитика, 08:55
Почему смартфоны не обрушили продажи премиум-фотокамер — The EconomistPro, 08:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минфин предложил решение против налогового «демпинга» малого бизнесаЭкономика, 08:30
За ночь над Курской и Белгородской областями сбили два дрона ВСУПолитика, 08:21
СК назвал две основные версии отравления семьи, где погибли все детиОбщество, 08:18
Минобрнауки предложило оставить менеджеров без ЕГЭ по иностранному языкуОбщество, 08:12
Коллекторы сообщили, через сколько дней просрочки банки передают им долгиФинансы, 08:10
Небензя назвал условие продолжения военной операции на УкраинеПолитика, 08:07
Легойда назвал необходимыми «разумные ограничения» алкоголя в культуреВино, 08:00