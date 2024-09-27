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Эксперт оценил риск отравления средством от насекомых

Эксперт Меньшиков оценил вероятность отравления красноярской семьи инсектицидом
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Вероятность отравления средствами от насекомых «очень велика» в случае, если они находятся рядом с местом, где готовят пищу, или в свободном доступе у детей, заявил РБК руководитель департамента «Производственный контроль» «Службы санитарной оценки объектов» Алексей Меньшиков. Так он прокомментировал версию Следственного комитета об отравлении семьи в Красноярском крае инсектицидным веществом. Жертвами отравления стали четыре ребенка, родители выжили.

«Нужно соблюдать инструкции хранения, […] люди, которые работают с химией, должны пройти обучение дезинфектора, поэтому здесь все-таки ситуация говорит о том, что контроль нужен [с такими средствами]», — указал Меньшиков.

Эксперт считает, что в ситуации с семьей из Красноярского края отравление могло произойти не из-за распыления средства, а в результате попадания в желудок. «Большая концентрация химии, пестицидов попала в желудок, впиталась в органы. И эти органы отказали в определенный момент, когда не хватило здоровья у человека», — предполагает он.

Аналогичного мнения придерживается кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. «Симптомы говорят о том, что яд попал в организм через ЖКТ», — сказал он РБК.

Семья обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября, после того как поужинала курицей и пельменями из местного магазина. Позднее у двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый. Их родители пришли в сознание 23 сентября. Экспертиза СК показала, что смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества.

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Яна Баширова Яна Баширова
отравление насекомые Красноярский край
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