Эксперт заявил, что умереть от современного дихлофоса невозможно

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В составе современных инсектицидных препаратов от насекомых используют безопасные для человека и животных вещества — пиретроиды, отравиться которыми со смертельным исходом невозможно, заявил РБК кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«В современном «дихлофосе» никакого дихлофоса нет. Отравиться пиретроидами невозможно, тем более с летальным исходом», — говорит он.

Дихлофос — общее название средств, применяемых для уничтожения насекомых. В состав «Дихлофоса» прежде входило активное действующее вещество ДДВФ (дихлорфос), по которому препараты и получили название. Однако после выявления токсичности вещества для человека, ДДВФ в препаратах больше не применяется.

Так ученый прокомментировал данные следствия, что семья из поселка в Красноярском крае, где погибли четыре ребенка, отравилась в результате попадания в организм компонентов инсектицидного неустановленного средства. Эту версию в СК назвали приоритетной. В прокуратуре тоже указывали, что основной версией было отравление аэрозольным препаратом от насекомых. Им обрабатывали дом семьи. Отец погибших детей признался, что дом плохо проветривался после обработки дихлофосом.

«Симптомы говорят о том, что яд попал в организм через ЖКТ. Если бы они надышались дихлофосом, симптомы были бы совсем другие, прежде всего со стороны бронхо-лёгочной системы и ЦНС», — считает Дорохов.

В то же время он отмечает, что детальнее комментировать ситуацию можно будет, когда будет точно установлено, чем отравились жертвы происшествия в Красноярском крае.