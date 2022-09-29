Власти попросили сообщать о недопуске пилотов к рейсам из-за мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 16:29
Мобилизованным предложили дать приоритет в сдаче оружия на хранение Политика, 18:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:57
Как россияне переходят границу на КПП «Верхний Ларс». Фоторепортаж Общество, 17:56 
Ольга Михайловская — о магазине, в котором ничего не поменялось РБК и Стокманн, 17:49
ЦБ смягчил запрет на продажу «недружественных» акций «неквалам» Инвестиции, 17:49
Путин заявил о формировании «более справедливого мироустройства» Политика, 17:49
Денежные переходы: 10 самых дорогих мостов России Экономика, 17:47 
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны России назвало, чем займутся мобилизованные Политика, 17:46
Национальный архив Шотландии показал свидетельство о смерти Елизаветы II Политика, 17:44
Против стресса и тревоги. 7 лучших книг, написанных психологами Life, 17:40
Глава ОКР заявил о готовности в МОК к возвращению России на мировую арену Спорт, 17:38
Зеленский проведет 30 сентября срочное заседание СНБО Политика, 17:36
Захарова сообщила об обсуждении очной сессии России и США по СНВ-3 Политика, 17:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти попросили сообщать о недопуске пилотов к рейсам из-за мобилизации

Росавиация попросила сообщать о недопуске пилотов к рейсам из-за мобилизации
Росавиация попросила авиакомпании сообщать ей о случаях, когда пилотов международных рейсов не выпускают пограничники. Источники РБК говорили, что отказы на вылет получали пилоты как минимум в трех авиакомпаниях
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Росавиация попросила авиакомпании ежедневно сообщать о случаях, когда погранотряды ФСБ из-за частичной мобилизации отказывают пилотам самолетов и членам экипажей в допуске к выполнению международных рейсов. Текст телеграммы замглавы Росавиации Владимира Потешкина опубликован в телеграм-канале «Авиаторщина», его подлинность подтвердил источник РБК, близкий к авиавластям.

О таких случаях Росавиация обязала авиакомпании отчитываться ежедневно, до 17:00, сообщая ведомству дату, аэропорт, где это произошло, личные данные и должности тех, кого не выпустили за границу.

РБК направил запрос в Росавиацию.

О том, что пилотов нескольких российских авиакомпаний не допустили к выполнению международных рейсов сотрудники пограничной службы аэропортов, ранее рассказывали РБК два пилота гражданской авиации, источник в авиакомпании Utair, а также собеседник, близкий к авиакомпании iFly.

Собеседник РБК в Utair сообщил, что пока такие случаи носят единичный характер и авиакомпания просто задействует резервные экипажи и выполняет рейс. Как минимум одного пилота по этой причине сняли с рейса авиакомпании iFly, сообщил источник РБК, близкий к этому перевозчику. Также с такой проблемой столкнулся «Аэрофлот», рассказали РБК два пилота гражданской авиации.

По словам одного из собеседников РБК, пилотов, которые столкнулись со сложностями, больше не ставят на международный рейсы.

РБК направил запрос в пресс-службы «Аэрофлота», S7 Airlines, «Победы», Utair и Red Wings.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Кто больше всего продал на Wildberries в августе: рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Инструкции
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
«Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи

Власти заявили, что срочников могут мобилизовать после увольнения в запас
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Из-за частичной мобилизации некоторые авиакомпании начали выдавать свои пилотам и инженерно-техническому составу справки-брони. В частности, такие документы начали выдавать сотрудникам в авиакомпании «Полярные авиалинии». Эта компания «является стратегическим предприятием, осуществляющим пассажирские и грузовые авиаперевозки на территории Якутии», сообщили РБК в пресс-службе «Полярных авиалиний».

Президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву по частичной мобилизации подлежат те, кто состоит в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

В указе президента о частичной мобилизации указывается, что право на отсрочку получат россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, и только на время такой работы. Позднее Путин подписал еще один указ, согласно которому от призыва освобождаются студенты очной и очно-заочной формы обучения. Минцифры сообщало, что отсрочку от призыва получат также ИТ-специалисты и сотрудники телекома, отвечающие определенным ведомством критериям. Об отсрочке для ключевых сотрудников банковского сектора также сообщал ЦБ.

О решении проблем с мобилизацией пилотов 23 сентября говорил РБК президент Профсоюза летного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук. По его словам, профсоюз, который объединяет более 20 тыс. человек, или больше половины летного состава крупнейших авиакомпаний, достиг договоренности с властями о формированию списка работников авиации, которых не коснется частичная мобилизация.

«Вопрос возможной мобилизации самых необходимых специалистов гражданской авиации, к примеру пилотов, урегулирован, они призываться не будут», — говорил Бойчук.

В профсоюзе заявили о решении вопроса с мобилизацией пилотов
Бизнес
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Минобороны объясняло, что частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан, однако несмотря на это, власти ряда российских регионов, в частности Омской, Воронежской и Липецкой областей, после объявления мобилизации ввели ограничения на передвижение военнообязанных. О требовании заручиться разрешением на выезд от военкомата заявляли и некоторые государственные деятели, в частности, говорил об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин. 29 сентября Володин уточнил, что, согласно разъяснению Минобороны, норма о запрете на выезд все же применяться не будет.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталья Демченко Наталья Демченко, Анастасия Серова Анастасия Серова
При участии
Алена Прохоренко
пилоты российские авиакомпании мобилизация Росавиация авиация
Материалы по теме
В профсоюзе заявили о решении вопроса с мобилизацией пилотов
Бизнес
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Политика
Власти пообещали не ограничивать выдачу загранпаспортов при мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter