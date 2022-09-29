Власти попросили сообщать о недопуске пилотов к рейсам из-за мобилизации

Росавиация попросила авиакомпании сообщать ей о случаях, когда пилотов международных рейсов не выпускают пограничники. Источники РБК говорили, что отказы на вылет получали пилоты как минимум в трех авиакомпаниях

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Росавиация попросила авиакомпании ежедневно сообщать о случаях, когда погранотряды ФСБ из-за частичной мобилизации отказывают пилотам самолетов и членам экипажей в допуске к выполнению международных рейсов. Текст телеграммы замглавы Росавиации Владимира Потешкина опубликован в телеграм-канале «Авиаторщина», его подлинность подтвердил источник РБК, близкий к авиавластям.

О таких случаях Росавиация обязала авиакомпании отчитываться ежедневно, до 17:00, сообщая ведомству дату, аэропорт, где это произошло, личные данные и должности тех, кого не выпустили за границу.

РБК направил запрос в Росавиацию.

О том, что пилотов нескольких российских авиакомпаний не допустили к выполнению международных рейсов сотрудники пограничной службы аэропортов, ранее рассказывали РБК два пилота гражданской авиации, источник в авиакомпании Utair, а также собеседник, близкий к авиакомпании iFly.

Собеседник РБК в Utair сообщил, что пока такие случаи носят единичный характер и авиакомпания просто задействует резервные экипажи и выполняет рейс. Как минимум одного пилота по этой причине сняли с рейса авиакомпании iFly, сообщил источник РБК, близкий к этому перевозчику. Также с такой проблемой столкнулся «Аэрофлот», рассказали РБК два пилота гражданской авиации.

По словам одного из собеседников РБК, пилотов, которые столкнулись со сложностями, больше не ставят на международный рейсы.

РБК направил запрос в пресс-службы «Аэрофлота», S7 Airlines, «Победы», Utair и Red Wings.

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Из-за частичной мобилизации некоторые авиакомпании начали выдавать свои пилотам и инженерно-техническому составу справки-брони. В частности, такие документы начали выдавать сотрудникам в авиакомпании «Полярные авиалинии». Эта компания «является стратегическим предприятием, осуществляющим пассажирские и грузовые авиаперевозки на территории Якутии», сообщили РБК в пресс-службе «Полярных авиалиний».

Президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву по частичной мобилизации подлежат те, кто состоит в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

В указе президента о частичной мобилизации указывается, что право на отсрочку получат россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, и только на время такой работы. Позднее Путин подписал еще один указ, согласно которому от призыва освобождаются студенты очной и очно-заочной формы обучения. Минцифры сообщало, что отсрочку от призыва получат также ИТ-специалисты и сотрудники телекома, отвечающие определенным ведомством критериям. Об отсрочке для ключевых сотрудников банковского сектора также сообщал ЦБ.

О решении проблем с мобилизацией пилотов 23 сентября говорил РБК президент Профсоюза летного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук. По его словам, профсоюз, который объединяет более 20 тыс. человек, или больше половины летного состава крупнейших авиакомпаний, достиг договоренности с властями о формированию списка работников авиации, которых не коснется частичная мобилизация.

«Вопрос возможной мобилизации самых необходимых специалистов гражданской авиации, к примеру пилотов, урегулирован, они призываться не будут», — говорил Бойчук.

Минобороны объясняло, что частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан, однако несмотря на это, власти ряда российских регионов, в частности Омской, Воронежской и Липецкой областей, после объявления мобилизации ввели ограничения на передвижение военнообязанных. О требовании заручиться разрешением на выезд от военкомата заявляли и некоторые государственные деятели, в частности, говорил об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин. 29 сентября Володин уточнил, что, согласно разъяснению Минобороны, норма о запрете на выезд все же применяться не будет.