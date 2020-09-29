Путин потребовал «не слезать с темы» контроля школьного питания

Президент заявил, что урезать средства на бесплатное питание в школах недопустимо. Закон о горячем питании для младшеклассников заработал в стране с 1 сентября

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Власти не должны снижать уровень контроля качества и доступности горячего питания в российских школах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию которого вел РБК.

«Я еще раз обращаюсь к руководству Роспотребнадзора: нужно вопрос качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем. И если где-то еще что-то не проверено, нужно эти проверки завершить. Ну и не слезать с этой темы в будущем», — сказал Путин.

Глава государства попросил полпредов президента в регионах обратить внимание на случаи, когда школьное питание недофинансируется в регионах. «Ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные на питание учеников 5-11 классов из малообеспеченных семей и социально-незащищенных категорий», — отметил Путин.

Президент подписал закон о бесплатном горячем питании школьников в марте 2020 года. В соответствии с документом ученики младших классов должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день. При этом в меню должны входить горячее блюдо и горячий напиток.