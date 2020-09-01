В России вступил в силу закон о горячем питании для начальных классов

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

С 1 сентября в России вступил в силу федеральный закон, обеспечивающий учеников начальной школы (1–4 класс) бесплатным горячим питанием. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в новом учебном году учеников начальных классов обеспечат горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день.

Также в законе закрепляются понятие «здоровое питание» и «горячее питание», кроме того, прописаны требования к организации питания школьников.

Закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин подписал 1 марта. Переход на бесплатное питание в школах будет поэтапным. Он начался с 1 сентября текущего года и закончится к сентябрю 2023 года.