Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, к принятию средств на горячее питание младшеклассников оказались готовы 75% школ. «Но хочу сказать, что 25 процентов неготовых школ — вот это много. Вот это много. И я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе», — сказал президент.

Путин добавил, что обеспечить горячим питанием необходимо и учеников малокомплектных школ.

1 марта президент подписал закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно закону ученики младших классов должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, оно включает горячее блюдо и горячий напиток.