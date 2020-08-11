Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию
По словам главы государства, к принятию средств на горячее питание младшеклассников оказались готовы 75% школ. «Но хочу сказать, что 25 процентов неготовых школ — вот это много. Вот это много. И я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе», — сказал президент.
Путин добавил, что обеспечить горячим питанием необходимо и учеников малокомплектных школ.
1 марта президент подписал закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно закону ученики младших классов должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, оно включает горячее блюдо и горячий напиток.