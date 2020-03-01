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Путин подписал закон о бесплатном горячем питании школьников

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону школьники младших классов должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, причем меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий напиток. Средства на это выделят из федерального, региональных, местных бюджетов и «иных источников финансирования», говорится в документе.

В законе уточняется, что полный переход на предоставление бесплатного питания школы должны выполнить поэтапно начиная с 1 сентября 2020-го до 1 сентября 2023 года.

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании младшеклассников
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Начать обеспечение младшеклассников с сентября текущего года Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Президент отметил, что дети из семей с равным уровнем дохода должны чувствовать себя в равных условиях.

26 февраля закон о бесплатном горячем питании одобрил Совфед. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отмечала, что за качеством школьного питания необходимо установить родительский или общественный контроль.

Теги: школьное питание, закон, Владимир Путин
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