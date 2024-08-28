AFP узнало о новом деле против Дурова во Франции

AFP: против Дурова во Франции завели дело о насилии над ребенком

Во Франции завели еще одно дело против Павла Дурова, его обвиняют в «серьезном насилии» в отношении его сына, пишет AFP. В 2023 году с такими обвинениями выступила называющая себя матерью троих детей бизнесмена Ирина Болгар

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом еще одного расследования во Франции, связанного с обвинениями в «серьезном насилии» в отношении одного из его детей, сообщает AFP со ссылкой на источник.

По данным агентства, в этом деле фигурирует его сын 2017 года рождения, обучавшийся в Париже. Расследование ведет служба по делам несовершеннолетних. «Сейчас мальчик живет в Швейцарии со своей матерью. В 2023 году она подала жалобу в Швейцарии, обвинив своего бывшего партнера в насилии над одним из детей», — пишет Le Parisien.

Речь идет об Ирине Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова. Она утверждает, что предприниматель пять раз применил к своему сыну насилие в период с 2021 по 2022 год, писал Forbes со ссылкой на источники.

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня, опубликовав фото в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

Что известно о задержании Павла Дурова в Париже Технологии и медиа

Основателя Telegram задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку. В его деле содержится 12 обвинений, в том числе о соучастии в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и использовании криптовалютных инструментов. 28 августа истек срок содержания под стражей, Дурова доставили в суд, где ему должны либо официально предъявить обвинения, либо отпустить.

В Кремле называли серьезными вменяемые Дурову эпизоды и говорили о готовности помочь, так как он имеет гражданство России.