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Общество ,  
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Появились первые кадры с Дуровым после освобождения

Дуров покинул здание суда в черном минивэне после заседания, на котором его отпустили под залог. Он согласился не покидать Францию и регулярно отмечаться в полиции

Телеграм-канал Shot опубликовал первую видеозапись с основателем Telegram Павлом Дуровым после заседания суда, на котором судья отпустил бизнесмена под залог в €5 млн, подписку о невыезде и обязательство каждые две недели отмечаться в полиции. 

На записи Дуров выходит с территории суда, на нем черные очки и кепка. Он сел в черный минивэн и уехал, проигнорировав вопросы репортеров.

Судья также постановил начать официальное расследование против Дурова — это не означает, что последует судебное разбирательство или признана его вина, но суд признал наличие достаточного количества фактов для продолжения работы следствия.

Французские следователи подозревают Дурова в соучастии незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова изначально содержалось 12 обвинений, выдвинутых на тот момент против «неизвестного лица», среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.

Telegram соблюдает законы ЕС, а его модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется», заявили в мессенджере. Предъявление претензий платформе или ее владельцу за злоупотребление сервисом в Telegram назвали абсурдным.

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