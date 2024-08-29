Появились первые кадры с Дуровым после освобождения
Телеграм-канал Shot опубликовал первую видеозапись с основателем Telegram Павлом Дуровым после заседания суда, на котором судья отпустил бизнесмена под залог в €5 млн, подписку о невыезде и обязательство каждые две недели отмечаться в полиции.
На записи Дуров выходит с территории суда, на нем черные очки и кепка. Он сел в черный минивэн и уехал, проигнорировав вопросы репортеров.
Судья также постановил начать официальное расследование против Дурова — это не означает, что последует судебное разбирательство или признана его вина, но суд признал наличие достаточного количества фактов для продолжения работы следствия.
Французские следователи подозревают Дурова в соучастии незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова изначально содержалось 12 обвинений, выдвинутых на тот момент против «неизвестного лица», среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.
Telegram соблюдает законы ЕС, а его модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется», заявили в мессенджере. Предъявление претензий платформе или ее владельцу за злоупотребление сервисом в Telegram назвали абсурдным.
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