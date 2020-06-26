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Spiegel сообщил о втором россиянине в деле об убийстве грузина в Берлине

В Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в подготовке убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Ранее Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Вадима К. (в документах также упоминается как Вадим С.). По данным ведомства, Вадим К. 23 августа убил в берлинском парке Зелимхана Хангошвили — грузина чеченского происхождения, который просил убежища в Германии с конца 2016 года. Немецкая прокуратура полагает, что Хангошвили убили из-за его позиции по отношению к России, правительствам Чечни и Ингушетии, а также «пророссийскому правительству Грузии». Ведомство указало, что он воевал в Чечне против российских сил и выступал на стороне Грузии во время конфликта в Южной Осетии. В России его считают террористом.

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Место убийства&nbsp;Зелимхана Хангошвили <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 20px; top: 73px; width: 676.047px; height: 43px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -46px; top: 126px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 338px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Россия отрицает причастность своих госструктур к убийству Хангошвили и называет обвинения бездоказательными.

Как теперь сообщает Der Spiegel, в Федеральном ведомстве уголовной полиции Германии и в прокуратуре полагают, что к убийству может быть причастен и некий Роман Д. из Санкт-Петербурга. Издание сообщает, что мужчина подал заявление на получение загранпаспорта и шенгенской визы в тот же день, что и Вадим К. (Der Spiegel называет его Вадимом Красиковым).

По данным журнала, на территорию Евросоюза Роман Д. въехал на машине через Польшу 3 августа 2019. Он покинул ЕС примерно за две недели до убийства.

«Согласно расследованию Der Spiegel и Bellingcat, Д. предоставил подозрительные данные для своей визы для въезда в ЕС. Они показывают удивительные параллели с данными, которые предполагаемый убийца Красиков использовал для своей маскировки», — пишет автор статьи.

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Так, по информации журнала, оба подозреваемых заявили, что работают инженерами в петербургской компании ЗАО «Руст». Кроме того, сообщается, что за несколько месяцев до убийства оба мужчины находились в подмосковном городе Орехово-Зуево, где, по данным Der Spiegel, тренируются специальные силы ФСБ.

При этом конкретную связь Романа Д. с Вадимом К. или вид оказанной им поддержки следователи еще не установили.

Теги: Германия, убийство
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