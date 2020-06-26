Spiegel сообщил о втором россиянине в деле об убийстве грузина в Берлине

В Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в подготовке убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Ранее Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Вадима К. (в документах также упоминается как Вадим С.). По данным ведомства, Вадим К. 23 августа убил в берлинском парке Зелимхана Хангошвили — грузина чеченского происхождения, который просил убежища в Германии с конца 2016 года. Немецкая прокуратура полагает, что Хангошвили убили из-за его позиции по отношению к России, правительствам Чечни и Ингушетии, а также «пророссийскому правительству Грузии». Ведомство указало, что он воевал в Чечне против российских сил и выступал на стороне Грузии во время конфликта в Южной Осетии. В России его считают террористом.

Россия отрицает причастность своих госструктур к убийству Хангошвили и называет обвинения бездоказательными.

Как теперь сообщает Der Spiegel, в Федеральном ведомстве уголовной полиции Германии и в прокуратуре полагают, что к убийству может быть причастен и некий Роман Д. из Санкт-Петербурга. Издание сообщает, что мужчина подал заявление на получение загранпаспорта и шенгенской визы в тот же день, что и Вадим К. (Der Spiegel называет его Вадимом Красиковым).