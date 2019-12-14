ФРГ обвинила Россию в манипуляциях по делу Хангошвили «задним числом»

По словам главы немецкого МИДа, Германия не получала запросов от Москвы по поводу экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, о чем ранее заявлял Путин и его пресс-секретарь

Хайко Маас (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала ZDF заявил, что российские власти не направляли официальные запросы об экстрадиции убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили.

«Нас не просили кого-либо выдавать, не говорили, в чем его подозревают. Все это делается сейчас задним числом», — сказал глава МИД ФРГ (цитата по ТАСС).

По его словам, подобные заявления со стороны властей России звучат странно и выглядят как оправдание совершенному в августе преступлению.

Как отметил министр, немецкому правительству никогда не говорили о потенциальной угрозе, которая исходила от Хангошвили, а также о том, что его следует экстрадировать.