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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
The Insider, Bellingcat и «Новая газета» утверждают, что предполагаемый убийца чеченского боевика в Берлине — Вадим К. — это Вадим Красиков, который служил в «Вымпеле» ФСБ. В России его также подозревали в убийстве
Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Вадим К., которому немецкая генпрокуратура предъявила обвинения в убийстве чеченского боевика в Берлине, служил в спецназе ФСБ «Вымпел». Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, а также в публикации «Новой газеты».

Издания делают такой вывод на основе изучения деталей убийства в 2007 году в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова, которое якобы совершили сотрудники «Вымпела».

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году. Брат погибшего Александр Козлов заявил газете, что такая задержка была связана с тем, что Владимир Ф. и Олег И. в этом году вышли на военную пенсию. Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).

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Генпрокуратура ФРГ заподозрила Россию в причастности к убийству в Берлине

Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела». В частности, пишут издания, не заключать двоих подозреваемых под стражу просили бывшие сослуживцы, а также общественная организация ветеранов «Вымпела». Кроме того, в материала дела фигурируют документы, свидетельствующие о различных боевых наградах мужчин. Тем не менее, подозреваемые были арестованы.

Однако в 2015 году дело было передано из Карелии в центральный аппарат Следственного комитета. Брат погибшего Козлова утверждает, что после этого «ветераны ФСБ <...> обрели свободу, а розыск Вадима Красикова был прекращен». «Новая газета со ссылкой на центр «Досье» также уточняет, что в 2015 году в России был оформлен внутренний паспорт на имя Вадима Соколова (под таким именем Вадим К. находился в Германии) и что это произошло примерно в то же время, когда розыск Красикова по делам о двух убийствах был прекращен. По данным центра «Досье», в российской базе паспортов документ Соколова помечен специальной отметкой ФСБ: «В случае получения запроса, немедленно связаться по телефону ***».

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Кремль не увидел риска для отношений с Германией из-за убийства в Берлине

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем. После преступления нападавший был задержан полицией. По данным немецкой прокуратуры, убийство было организовано федеральными российскими или чеченскими властями. На фоне расследования Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, которых немецкие СМИ назвали сотрудниками ГРУ. Москва все подозрения отрицает.

Автор: Артём Губенко
Теги: Германия, ФСБ, расследование
Материалы по теме
Генпрокуратура ФРГ заподозрила Россию в причастности к убийству в Берлине
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