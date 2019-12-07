СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

The Insider, Bellingcat и «Новая газета» утверждают, что предполагаемый убийца чеченского боевика в Берлине — Вадим К. — это Вадим Красиков, который служил в «Вымпеле» ФСБ. В России его также подозревали в убийстве

Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Вадим К., которому немецкая генпрокуратура предъявила обвинения в убийстве чеченского боевика в Берлине, служил в спецназе ФСБ «Вымпел». Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, а также в публикации «Новой газеты».

Издания делают такой вывод на основе изучения деталей убийства в 2007 году в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова, которое якобы совершили сотрудники «Вымпела».

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году. Брат погибшего Александр Козлов заявил газете, что такая задержка была связана с тем, что Владимир Ф. и Олег И. в этом году вышли на военную пенсию. Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).

Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела». В частности, пишут издания, не заключать двоих подозреваемых под стражу просили бывшие сослуживцы, а также общественная организация ветеранов «Вымпела». Кроме того, в материала дела фигурируют документы, свидетельствующие о различных боевых наградах мужчин. Тем не менее, подозреваемые были арестованы.