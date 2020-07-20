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Пандемия коронавируса ,  
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В Англии заявили о сильном иммунном ответе оксфордской вакцины от COVID

В компаниях, участвующих в разработке британской вакцины, заявили, что «воодушевлены промежуточными данными» тестов и укрепились в уверенности в том, что вакцина будет работать
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Испытания вакцины AZD1222, призванной защитить от коронавирусной инфекции COVID-19, подтвердили, что ее введение обеспечивает сильный иммунный ответ. В сообщении британской компании AstraZeneca, которая должна наладить производство вакцины по завершении испытаний, говорится, что однократное введение AZD1222 четырехкратно увеличило число антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Кроме того, у участников испытаний индуцировался Т-клеточный ответ.

«Мы воодушевлены промежуточными данными, показывающими, что AZD1222 способна обеспечить быстрый ответ антител и Т-клеток на SARS-CoV-2. Хотя предстоит еще много работы, сегодняшние данные укрепляют нашу уверенность в том, что вакцина будет работать», — прокомментировал результаты испытаний Мене Пангалос, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам в области биофармацевтики в AstraZeneca.

В сообщении компании Vaccitech отмечается, что Т-клеточный иммунный ответ (Т-лимфоциты атакуют зараженные вирусом SARS-CoV-2 клетки) был выявлен через 14 дней после введения вакцины, а антительный (антитела атакуют вирус, циркулирующий в крови или лимфатической системе) ответ — через 28 дней. Генеральный директор Vaccitech Билл Энрайт назвал промежуточные результаты тестирования вакцины «многообещающими», особо отметив скорость, с которой ведется разработка вакцины.

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Общество
Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images

Согласно данным, опубликованным в журнале The Lancet, нейтрализующая активность антител против вируса SARS-CoV-2 через месяц после разовой вакцинации была выявлена у 91% испытуемых и у всех, кто подвергся повторной вакцинации через месяц после первой. При этом ни у кого из более чем из тысячи участников тестов не было выявлено серьезных побочных эффектов, а обычные для аденовирусных вакцин боли в мышцах, головная боль и другие признаки недомогания легко купировались с помощью парацетамола и встречались гораздо реже после повторной вакцинации.

Профессор Эндрю Поллард, курирующий в Оксфордском университете вопросы разработки вакцин, отметил, что испытания AZD1222 не выявили каких-либо неожиданных реакций на нее, а показатели иммунного ответа соответствуют тем, которые, по мнению разработчиков, должны указывать на способность вакцины защитить от заражения COVID-19. Однако окончательно это должно быть установлено на третьем этапе испытаний.

«Мы увидели самый сильный иммунный ответ у участников, которые получили две дозы вакцины, это может быть хорошей стратегией для вакцинации», — отметил Поллард.

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что российские хакеры, за которыми, по мнению британских властей, стоят спецслужбы России, пытались украсть данные по разработке вакцины от коронавируса COVID-19.

Британия обвинила Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19
Технологии и медиа
Фото: Jane Barlow / PA / AP


«Совершенно недопустимо то, что российские спецслужбы нацелены на тех, кто борется с пандемией коронавируса», — прокомментировал заявление NCSC глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

17 июля российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины AZD1222 по соглашению с AstraZeneca, которая передала в Россию клеточную линию и аденовирусный вектор. В «Р-Фарм» отметили, что соглашение позволит начать выпуск вакцины AZD1222, если ее клинические испытания завершатся успешно.

«Россия будет одним из хабов для производства и поставок вакцины на международные рынки. Предполагается организация экспорта более чем в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Балканский регион и страны СНГ», — говорится в сообщении «Р-Фарм».

Власти Италии назвали стоимость вакцины от COVID-19
Общество
Фото: astrazeneca / Instagram

Ранее сообщалось, что Италия, Франция, Германия и Нидерланды, вошедшие в состав созданного для разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 альянса (Inclusive Vaccine Alliance, IVA), заплатят компании AstraZeneca за выпуск 300 млн доз €750 млн. Таким образом, стоимость одной дозы разработанной в Оксфорде вакцины, получившей название AZD1222, составит €2,5.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, вакцина
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