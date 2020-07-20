В Англии заявили о сильном иммунном ответе оксфордской вакцины от COVID

В компаниях, участвующих в разработке британской вакцины, заявили, что «воодушевлены промежуточными данными» тестов и укрепились в уверенности в том, что вакцина будет работать

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Испытания вакцины AZD1222, призванной защитить от коронавирусной инфекции COVID-19, подтвердили, что ее введение обеспечивает сильный иммунный ответ. В сообщении британской компании AstraZeneca, которая должна наладить производство вакцины по завершении испытаний, говорится, что однократное введение AZD1222 четырехкратно увеличило число антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Кроме того, у участников испытаний индуцировался Т-клеточный ответ.

«Мы воодушевлены промежуточными данными, показывающими, что AZD1222 способна обеспечить быстрый ответ антител и Т-клеток на SARS-CoV-2. Хотя предстоит еще много работы, сегодняшние данные укрепляют нашу уверенность в том, что вакцина будет работать», — прокомментировал результаты испытаний Мене Пангалос, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам в области биофармацевтики в AstraZeneca.

В сообщении компании Vaccitech отмечается, что Т-клеточный иммунный ответ (Т-лимфоциты атакуют зараженные вирусом SARS-CoV-2 клетки) был выявлен через 14 дней после введения вакцины, а антительный (антитела атакуют вирус, циркулирующий в крови или лимфатической системе) ответ — через 28 дней. Генеральный директор Vaccitech Билл Энрайт назвал промежуточные результаты тестирования вакцины «многообещающими», особо отметив скорость, с которой ведется разработка вакцины.

Согласно данным, опубликованным в журнале The Lancet, нейтрализующая активность антител против вируса SARS-CoV-2 через месяц после разовой вакцинации была выявлена у 91% испытуемых и у всех, кто подвергся повторной вакцинации через месяц после первой. При этом ни у кого из более чем из тысячи участников тестов не было выявлено серьезных побочных эффектов, а обычные для аденовирусных вакцин боли в мышцах, головная боль и другие признаки недомогания легко купировались с помощью парацетамола и встречались гораздо реже после повторной вакцинации.