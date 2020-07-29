Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета

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Нельзя рассчитывать на то, что рост числа переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 приведет к формированию коллективного иммунитета и прервет распространение болезни, сделав ненужным вакцинирование. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.

«Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — пояснил Иматдинов.

По его словам, постепенное исчезновение антител к вызывающему COVID-19 вирусу SARS-CoV-2 ставит под вопрос защищенность переболевших этой болезнью в легкой форме людей в случае начала второй волны.

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