Суд назначил домашний арест собственнице сгоревшего здания во Фрязино

Татьяну Белоусову задержали накануне, она написала явку с повинной. По делу о пожаре, в котором погибли шесть человек, проходят еще двое, их отправили в СИЗО

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Собственнице административного здания во Фрязино, где в результате крупного пожара погибли шесть человек, назначили домашний арест, сообщает управление СК по Московской области.

Женщину задержали накануне. Ведомство не называло ее имени, но издание msk1 сообщало, что речь о Татьяне Белоусовой, вдове реставратора Виктора Белоусова, который создал люстры для Большого Кремлевского дворца. В 2017 году ее признали банкротом.

Задержанная написала явку с повинной и дала признательные показания на допросе. Ей вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщали следователи, здание с 2014 года находится в собственности у женщины, в наследство она вступила после смерти мужа. С 2021 года оно было в ведении ООО «Исприн», среди руководителей которого были люди из близкого окружения Белоусовой. Она продолжала получать прибыль от аренды помещений, хотя имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве.

В рамках дела задержаны также Антон Спешилов, которого называют представителем собственника здания, и гендиректор ООО «Исприн» Юрий Фомин. Их отправили в СИЗО.

Пожар в девятиэтажном здании произошел 24 июня. Огонь охватил с пятого по восьмой этаж, площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. В МЧС отмечали, что внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, что осложняло тушение. Люди оказались отрезанными от путей выхода после серии взрывов. Агентства со ссылкой на оперативный службы писали, что причиной ЧП стало возгорание электрооборудования. 25 июня там возник новый пожар.

Здание до 1990-х принадлежало НИИ «Платан», которое входит в холдинг «Росэлектроника», а позднее перешло в частную собственность, рассказывали в компании. В последние годы часть помещений сдавалась в аренду: там находились звукозаписывающая студия, магазины, коммуникационные компании, банк.