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Пожар в многоэтажном здании во Фрязино. Фоторепортаж

В подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан», пожар охватил несколько этажей, в нем оказались заблокированы люди. Погибли восемь человек, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Кадры с места событий — в материале РБК.
Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 4,5 тыс. кв. м. Огонь охватил несколько верхних этажей здания.&nbsp;
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 4,5 тыс. кв. м. Огонь охватил несколько верхних этажей здания. 

Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в здании могут находиться семь человек, в МЧС заявляли о девяти. На кадрах&nbsp;очевидцев видно, как люди разбивают стекла в здании. Телеграм-канал Shot писал, что два человека выпали из окна.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в здании могут находиться семь человек, в МЧС заявляли о девяти.

На кадрах очевидцев видно, как люди разбивают стекла в здании. Телеграм-канал Shot писал, что два человека выпали из окна.

Работы осложняет высокая температура и плотное задымление, заявляли в МЧС.&nbsp;
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Работы осложняет высокая температура и плотное задымление, заявляли в МЧС. 

К тушению привлекли более 100 человек и&nbsp;40 единиц техники.&nbsp;
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

К тушению привлекли более 100 человек и 40 единиц техники. 

К тушению также привлекли два вертолета.&nbsp;
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

К тушению также привлекли два вертолета. 

На месте работает 16&nbsp;бригад скорой, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.&nbsp;
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На месте работает 16 бригад скорой, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев. 

Во время пожара в здании произошел взрыв, сообщает ТАСС. По его данным, причиной стал газовый&nbsp;баллон.&nbsp;
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Во время пожара в здании произошел взрыв, сообщает ТАСС. По его данным, причиной стал газовый баллон. 

Горящее здание в Подмосковье не имеет отношения к НИИ &laquo;Платан&raquo; и оборонной промышленности, заявили в холдинге &laquo;Росэлектроника&raquo;. По их данным, объект в конце 1990-х годов перешел в частную собственность. О том, что пожар произошел именно в здании НИИ, писал в своем телеграм-канале губернатор Андрей Воробьев.&nbsp;
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Горящее здание в Подмосковье не имеет отношения к НИИ «Платан» и оборонной промышленности, заявили в холдинге «Росэлектроника». По их данным, объект в конце 1990-х годов перешел в частную собственность. О том, что пожар произошел именно в здании НИИ, писал в своем телеграм-канале губернатор Андрей Воробьев. 

После нескольких часов пожара внутри здания обрушились конструкции, передает ТАСС.
Фото: vorobiev_live / Telegram

После нескольких часов пожара внутри здания обрушились конструкции, передает ТАСС.

По факту гибели людей при пожаре во Фрязино возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности).&nbsp;
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По факту гибели людей при пожаре во Фрязино возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности). 

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Теги
мультимедиа Пожар Фрязино Московская область Подмосковье погибшие НИИ
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