Пожар в многоэтажном здании во Фрязино. Фоторепортаж

Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в здании могут находиться семь человек, в МЧС заявляли о девяти.

На кадрах очевидцев видно, как люди разбивают стекла в здании. Телеграм-канал Shot писал, что два человека выпали из окна.