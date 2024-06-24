Пожар в многоэтажном здании во Фрязино. Фоторепортаж
В подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан», пожар охватил несколько этажей, в нем оказались заблокированы люди. Погибли восемь человек, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Кадры с места событий — в материале РБК.
Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 4,5 тыс. кв. м. Огонь охватил несколько верхних этажей здания.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в здании могут находиться семь человек, в МЧС заявляли о девяти.
На кадрах очевидцев видно, как люди разбивают стекла в здании. Телеграм-канал Shot писал, что два человека выпали из окна.
Работы осложняет высокая температура и плотное задымление, заявляли в МЧС.
К тушению привлекли более 100 человек и 40 единиц техники.
К тушению также привлекли два вертолета.
На месте работает 16 бригад скорой, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Во время пожара в здании произошел взрыв, сообщает ТАСС. По его данным, причиной стал газовый баллон.
Горящее здание в Подмосковье не имеет отношения к НИИ «Платан» и оборонной промышленности, заявили в холдинге «Росэлектроника». По их данным, объект в конце 1990-х годов перешел в частную собственность. О том, что пожар произошел именно в здании НИИ, писал в своем телеграм-канале губернатор Андрей Воробьев.
После нескольких часов пожара внутри здания обрушились конструкции, передает ТАСС.
По факту гибели людей при пожаре во Фрязино возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности).
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
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