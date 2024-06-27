 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

По делу о пожаре во Фрязино арестовали замглавы компании «Исприн»

Заместитель генерального директора ООО &laquo;Исприн&raquo; Юрий Фомин
Заместитель генерального директора ООО «Исприн» Юрий Фомин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Щелковский городской суд Московской области отправил в СИЗО заместителя гендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина по делу о пожаре в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Об этом сообщает ТАСС.

Фомина арестовали до 24 августа.

РБК направил запрос в пресс-службу Щелковского городского суда.

26 июня замглавы «Исприна» и представителя собственника промышленного здания во Фрязино задержали по подозрению в оказании небезопасных услуг. По данным следствия, загоревшееся здание находилось в управлении ООО «Исприн» с 2021 года.

Двух человек задержали по делу о пожаре во Фрязино
Общество
Фото:СК России

24 июня в бывшем здании НИИ начался пожар, огонь охватил несколько этажей. Жертвами пожара стали шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четверых нашли в сгоревшем здании. Возгорание удалось потушить спустя сутки. Внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, люди оказались отрезаны от путей выхода после серии взрывов газа, это также осложнило процесс тушения.

Вечером 25 июня в здании произошел второй пожар. Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что причиной ЧП могло стать искрение в электросети, которое привело к воспламенению горючих материалов.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Теги
арест суд Фрязино пожары
Материалы по теме
Оперативные службы назвали причину пожара во Фрязино
Общество
Двух человек задержали по делу о пожаре во Фрязино
Общество
Во Фрязино вновь загорелось бывшее здание НИИ «Платан»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 17:29
Касаткина сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос» на турнире в Англии Спорт, 19:41
В Финляндии упростят изъятие жилья у не выходящих на связь собственников Политика, 19:30
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 19:29
Times узнала о плане экс-депутатов для саммита НАТО по террору в России Политика, 19:23
Штрафы и арест нарушителей. Кого затронет закон о криптовалютах в Турции Крипто, 19:21
В Абхазии арестовали троих участников перестрелки на границе с Россией Общество, 19:17
Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве АЭС Общество, 19:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МОК допустил Даниила Медведева и Мирру Андрееву на Олимпиаду Спорт, 19:12
Лавров после попытки военного переворота созвонился с главой МИД Боливии Политика, 19:11
Ведущие российские теннисисты узнали номера посева на Уимблдоне Спорт, 19:08
Более 20 человек задержали в Одесской области за попытку покинуть Украину Политика, 19:01
Глава разведки США обсудит в Сеуле последствия сближения КНДР и России Политика, 18:53
По делу о пожаре во Фрязино арестовали замглавы компании «Исприн» Общество, 18:50
Битва за квантовое превосходство: как компании развивают новые технологии РБК и Сбер, 18:48