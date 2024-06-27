По делу о пожаре во Фрязино арестовали замглавы компании «Исприн»
Щелковский городской суд Московской области отправил в СИЗО заместителя гендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина по делу о пожаре в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Об этом сообщает ТАСС.
Фомина арестовали до 24 августа.
РБК направил запрос в пресс-службу Щелковского городского суда.
26 июня замглавы «Исприна» и представителя собственника промышленного здания во Фрязино задержали по подозрению в оказании небезопасных услуг. По данным следствия, загоревшееся здание находилось в управлении ООО «Исприн» с 2021 года.
24 июня в бывшем здании НИИ начался пожар, огонь охватил несколько этажей. Жертвами пожара стали шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четверых нашли в сгоревшем здании. Возгорание удалось потушить спустя сутки. Внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, люди оказались отрезаны от путей выхода после серии взрывов газа, это также осложнило процесс тушения.
Вечером 25 июня в здании произошел второй пожар. Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что причиной ЧП могло стать искрение в электросети, которое привело к воспламенению горючих материалов.
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