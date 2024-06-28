Силовики задержали собственницу сгоревшего здания во Фрязино

Собственница сгоревшего здания во Фрязино задержана и признала свою вину, сообщили в СК. Накануне ее представителя и заместителя гендиректора ООО «Исприн» отправили в СИЗО. Жертвами пожара стали шесть человек

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Собственница административно-промышленного здания во Фрязино, в котором произошел пожар и погибли шесть человек, задержана, сообщили РБК в подмосковном управлении Следственного комитета. Как отмечает издание msk1, речь идет о Татьяне Белоусовой.



По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга. В 2019-м решением арбитражного суда умерший собственник признан банкротом и введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в числе руководства которого оказались лица из близкого окружения Белоусовой, что позволило той продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на то что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве.

Белоусова — вдова реставратора Виктора Белоусова, который в том числе создал люстры для Большого Кремлевского дворца, пишет msk1. Согласно данным СПАРК, ее признали банкротом в 2017 году.

Белоусова, ее представитель и заместитель гендиректора ООО «Исприн» Юрий Фомин в том числе получали от арендаторов денежные средства за коммунальные услуги и не обеспечили контроль за техническим состоянием электропроводки и соблюдением требований пожарной безопасности, считают в СК. Допрошенные арендаторы подтвердили отсутствие соответствующих проверок.

Задержанная написала явку с повинной и дала признательные показания на допросе.

26 июня задержали Фомина и бывшего мужа Белоусовой Антона Спешилова, их отправили в СИЗО на два месяца.

Пожар произошел 24 июня, жертвами стали шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четверых нашли в сгоревшем здании. По данным СК, один пострадавший сейчас находится в больнице. Причиной пожара стал дуговой пробой в электросети, сообщали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в оперативных службах.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность). Максимальное наказание по одной из них предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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