Оперативные службы назвали причину пожара во Фрязино

При пожаре погибли шесть человек, люди были отрезаны от путей выхода после серии взрывов газа. По сведениям госагентств, причиной ЧП стало возгорание электрооборудования

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Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино произошел из-за дугового пробоя в электросети, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

«Причина — дуговой пробой в электросети, который привел к воспламенению горючих материалов», — сказал он. Как пишет «РИА Новости», возгорание началось в цеху по выпуску световых изделий из-за короткого замыкания в невыключенном оборудовании.

Дуговой пробой, или искрение, — самая частая связанная с электричеством причина пожара. Обычно он возникает в результате нарушения контакта, повреждения кабеля и изоляции, ветхости или внешнего повреждения проводки или оборудования, неправильно выполненных монтажных работ. Искрение также может происходить из-за электроприборов, которые не соответствуют нормативным требованиям. Пожароопасным считается дуговой пробой с силой тока выше 2,5 ампер — это небольшой уровень для современного здания, такой ток появится в цепи с нагрузкой даже на 550–600 Вт, что вдвое меньше обычного электрического чайника.

Первый пожар в здании бывшего НИИ начался 24 июня, огонь охватил несколько этажей, жертвами пожара стали шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четверых нашли в сгоревшем здании. Возгорание удалось потушить спустя сутки. Внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, люди оказались отрезаны от путей выхода после серии взрывов газа, это также осложнило процесс тушения. Вечером 25 июня в здании произошел второй пожар.