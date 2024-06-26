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Оперативные службы назвали причину пожара во Фрязино

ТАСС: причиной пожара во Фрязино стал дуговой пробой
При пожаре погибли шесть человек, люди были отрезаны от путей выхода после серии взрывов газа. По сведениям госагентств, причиной ЧП стало возгорание электрооборудования
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино произошел из-за дугового пробоя в электросети, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

«Причина — дуговой пробой в электросети, который привел к воспламенению горючих материалов», — сказал он. Как пишет «РИА Новости», возгорание началось в цеху по выпуску световых изделий из-за короткого замыкания в невыключенном оборудовании.

Дуговой пробой, или искрение, — самая частая связанная с электричеством причина пожара. Обычно он возникает в результате нарушения контакта, повреждения кабеля и изоляции, ветхости или внешнего повреждения проводки или оборудования, неправильно выполненных монтажных работ. Искрение также может происходить из-за электроприборов, которые не соответствуют нормативным требованиям.

Пожароопасным считается дуговой пробой с силой тока выше 2,5 ампер — это небольшой уровень для современного здания, такой ток появится в цепи с нагрузкой даже на 550–600 Вт, что вдвое меньше обычного электрического чайника.

Пожар в многоэтажном здании во Фрязино. Фоторепортаж
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Первый пожар в здании бывшего НИИ начался 24 июня, огонь охватил несколько этажей, жертвами пожара стали шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четверых нашли в сгоревшем здании. Возгорание удалось потушить спустя сутки. Внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, люди оказались отрезаны от путей выхода после серии взрывов газа, это также осложнило процесс тушения. Вечером 25 июня в здании произошел второй пожар.

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