Минпросвещения предложило переименовать ОБЖ

Предмет ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) может сменить название на «Основы безопасности и защита Родины», это обсуждается в Минпросвещения. В ОБЖ с наступающего учебного года войдет курс начальной военной подготовки

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минпросвещения обсуждает возможность переименования ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) в «Основы безопасности и защита Родины», заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости».

«Этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире. <…> Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду», — заявил он.

По словам Кравцова, современная программа уроков ОБЖ шире курса начальной военной подготовки, поскольку включает правила оказания первой помощи, действий при катастрофах разного рода и т.д.

Курс начальной военной подготовки появится в школах в наступающем учебном году. В телеграм-канале Минпросвещения говорилось, что занятия будут внеурочными. В то же время Кравцов уточнял, что курс будут проводить в рамках ОБЖ, который является обязательным предметом.

В проекте приказа Минпросвещения отмечалось, что курс по военной подготовке будут изучать ученики 10-х и 11-х классов. Модуль будет называться «Элементы начальной военной подготовки». В него предлагали включить уроки по строевой подготовке, правилам обращения с «оружием пехотинца», автоматом Калашникова (АК-74), о принципах действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5, составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП, средствах индивидуальной защиты и оказании первой помощи в бою, создании сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.

Позднее Кравцов предлагал после «определенной переподготовки» отправить преподавать ОБЖ участников военной операции на Украине. Он подчеркивал, что основой предмета является начальная военная подготовка, по нему утверждена программа и есть учебники.