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Минпросвещения предложило включить в курс ОБЖ военную и медподготовку

Минпросвещения предложило включить в курс ОБЖ для 10 и 11 классов военную и медподготовку
В курс ОБЖ для учеников 10 и 11 классов включат уроки по оказанию первой медицинской помощи при разных видах травм и ранений, а также по обращению с оружием и гранатами, оказанию помощи в бою и созданию защитных сооружений
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ученики 10 и 11 классов на курсе ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) будут изучать основы военной и медицинской подготовки. Это следует из проекта приказа Министерства просвещения об утверждении основной программы среднего общего образования. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В курс ОБЖ будут включены два новых модуля. Первый модуль — «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». В нем школьники будут изучать оказание первой помощи при нарушениях сердечной деятельности, травмах и травматическом шоке, ранениях и кровотечениях, острой боли в животе, эпилепсии, ожогах, пищевых отравлениях, отравлениях угарным газом, психоактивными веществами, при утоплении и коме и т. д. Также старшеклассникам расскажут правила профилактики коронавируса и способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии.

Второй модуль называется «Элементы начальной военной подготовки». Туда предлагается включить уроки по строевой подготовке, правилам обращения с «оружием пехотинца», автоматом Калашникова (АК-74), о принципах действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5, составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП (боевая машина пехоты), средствах индивидуальной защиты и оказании первой помощи в бою, создании сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.

О планах расширить курс ОБЖ элементами начальной военной подготовки сообщал в середине октября глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Будем обсуждать, я слышу определенные пожелания, думаю, что мы найдем со специалистами и методистами оптимальный вариант», — сказал министр.

С начала этого учебного года в российских школах уже действует ряд нововведений. Теперь учебную неделю начинают с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. Также в школах проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых, как сообщают в Минпросвещения, со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Например, на уроке 12 сентября предполагалось обсуждение боевых действий на Украине.

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Татьяна Стекольникова
Минпросвещения среднее образование образовательная программа ОБЖ военная служба медицинская помощь
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