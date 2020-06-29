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Пандемия коронавируса ,  
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Власти назвали дату открытия кинотеатров в России

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, кинотеатры смогут открыться с 15 июля. Однако, согласно утвержденным Роспотребнадзором правилам, такие решения должны принимать власти регионов
Фото: Sergio Perez / Reuters
Фото: Sergio Perez / Reuters

Кинотеатры в России, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возобновят работу с 15 июля, заявил на прошедшем в режиме видеоконференции оперативном совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — сказал вице-премьер (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»), обращаясь к главе правительства Михаилу Мишустину.

В соответствии с рекомендациями, подготовленными Роспотребнадзором совместно с Минкультуры, кинотеатры могут возобновить работу в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.

В начале июне Чернышенко говорил, что «кинотеатры смогут уже заработать в середине июля». 25 июня министр культуры Ольга Любимова подтвердила, что названная дата по-прежнему остается актуальной.

Объявляя 22 июня о новом, «очень серьезном» смягчении введенных для борьбы с COVID-19 ограничений мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что «индустрия отдыха и развлечений» столицы пока останется «на паузе». Кинотеатры закрыты с 25 марта и, по его словам, раньше июля не откроются.

Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии
Общество
Фото: Павел Головкин / Reuters

Утвержденные Роспотребнадзором и Минкультуры правила работы кинотеатров в условиях сохраняющейся угрозы заражения COVID-19, кроме всего прочего, ограничивают количество продаваемых на каждый сеанс билетов. Сидеть на соседних креслах при этом разрешается только членам одной семьи либо тем, кто живет вместе.

Автор: Евгений Калюков
Теги: кинотеатры
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