Власти назвали дату открытия кинотеатров в России

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, кинотеатры смогут открыться с 15 июля. Однако, согласно утвержденным Роспотребнадзором правилам, такие решения должны принимать власти регионов

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Кинотеатры в России, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возобновят работу с 15 июля, заявил на прошедшем в режиме видеоконференции оперативном совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — сказал вице-премьер (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»), обращаясь к главе правительства Михаилу Мишустину.

В соответствии с рекомендациями, подготовленными Роспотребнадзором совместно с Минкультуры, кинотеатры могут возобновить работу в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.

В начале июне Чернышенко говорил, что «кинотеатры смогут уже заработать в середине июля». 25 июня министр культуры Ольга Любимова подтвердила, что названная дата по-прежнему остается актуальной.

Объявляя 22 июня о новом, «очень серьезном» смягчении введенных для борьбы с COVID-19 ограничений мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что «индустрия отдыха и развлечений» столицы пока останется «на паузе». Кинотеатры закрыты с 25 марта и, по его словам, раньше июля не откроются.