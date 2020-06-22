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Собянин объявил о новом «очень серьезном» снятии ограничений в Москве

С 23 июня в Москве снова можно будет сидеть на скамейках и выводить детей на игровые площадки. Однако делать это можно будет только в масках — правило об их ношении на улице остается в силе
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом «очень серьезном шаге по выходу из санитарных ограничений», введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. С 23 июня, после трех месяцев перерыва, в полном объеме заработают рестораны и кафе, откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, будут сняты ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты.

«И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», — написал Собянин в своем блоге.

Кроме того, мэр столицы новым указом отменил ограничения на работу туристических агентств, оставив при этом в силе запрет на проведение экскурсий.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Новое смягчение ограничений Собянин объяснил тем, что заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает идти на убыль и по сравнению с предыдущей неделей число вновь выявляемых случаев заражения сократилось в среднем на 10%. За последние сутки в Москве выявлено 1068 новых случаев заражения COVID-19, неделей ранее — 1359.

«Не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни», — отметил Собянин.

В то же время он предупредил, что требования о соблюдении социальной дистанции и обязательном ношении масок и перчаток в магазинах пока остаются в силе. Сохраняются также запреты на проведение массовых мероприятий и работу развлекательных заведений.

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«Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией. Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии», — добавил Собянин, призвав москвичей соблюдать оставшиеся в силе запреты и требования.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, ограничения, коронавирус
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