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Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии

Билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы возможно было обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга
Фото: Павел Головкин / Reuters
Фото: Павел Головкин / Reuters

Работа кинотеатров в России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может возобновиться в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона. После этого кинотеатрам предписано руководствоваться рекомендациями, подготовленными Роспотребнадзором совместно с Минкультуры.

В соответствии с документом, размещенным на сайте Роспотребнадзора, в кинотеатрах должно быть обеспечено соблюдение зрителями и сотрудниками социальной дистанции. В частности, это условие должно учитываться при расстановке кресел и диванов в фойе и столов в барах. Билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы было возможно обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сидеть рядом разрешено членам одной семьи либо живущим вместе.

Обслуживающие зрителей сотрудники кинотеатров обязаны носить защищающие органы дыхания маски, меняя их не реже чем раз в три часа. Зрителям ношение масок в правилах лишь рекомендовано, однако надевать их в кинотеатрах могут обязать власти регионов, где в том или ином виде установлен масочный режим. Так, например, указ мэра Москвы Сергея Собянина предписывает с 1 июня надевать маски даже на улицах, кинотеатры же в столице пока закрыты.

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Интервалы между сеансами должны быть не меньше 30 минут, чтобы зал можно было успеть проветрить, а ручки кресел продезинфицировать. При этом в залы зрителей рекомендовано запускать, проверяя билеты с помощью сканеров штрих-кодов или другими бесконтактными способами, не менее чем за 15 минут до начала очередного сеанса, чтобы не создавать толкучки на входе. При выдаче 3D-очков необходимо прилагать к ним дезинфицирующие салфетки.

Регулярно дезинфицироваться должно и все остальное, к чему прикасаются зрители, — дверные ручки, поручни, клавиатуры и экраны автоматов по продаже билетов и т.д.

Особое внимание руководство кинотеатров должно обращать на предотвращение угрозы распространения COVID-19 через сотрудников. У каждого из них перед допуском к работе предписано измерять температуру (с отстранением от работы тех, у кого она повышена), на рабочих местах необходимо установить дозаторы с антисептиками. Все работники должны быть обеспечены масками и перчатками, контакты между сотрудниками из разных отделов следует свести к минимуму, а всех, чье физическое присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым, перевести на дистанционный режим работы.

«Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны», — прокомментировала документ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В свою очередь, министр культуры Ольга Любимова выразила уверенность, что рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам «определить свою готовность к возобновлению деятельности».

Авторы: Евгений Калюков, Елизавета Ефимович
Теги: Роспотребнадзор, кинотеатры, коронавирус, Минкультуры
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