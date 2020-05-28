Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии

Билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы возможно было обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга

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Работа кинотеатров в России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может возобновиться в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона. После этого кинотеатрам предписано руководствоваться рекомендациями, подготовленными Роспотребнадзором совместно с Минкультуры.

В соответствии с документом, размещенным на сайте Роспотребнадзора, в кинотеатрах должно быть обеспечено соблюдение зрителями и сотрудниками социальной дистанции. В частности, это условие должно учитываться при расстановке кресел и диванов в фойе и столов в барах. Билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы было возможно обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сидеть рядом разрешено членам одной семьи либо живущим вместе.

Обслуживающие зрителей сотрудники кинотеатров обязаны носить защищающие органы дыхания маски, меняя их не реже чем раз в три часа. Зрителям ношение масок в правилах лишь рекомендовано, однако надевать их в кинотеатрах могут обязать власти регионов, где в том или ином виде установлен масочный режим. Так, например, указ мэра Москвы Сергея Собянина предписывает с 1 июня надевать маски даже на улицах, кинотеатры же в столице пока закрыты.

Интервалы между сеансами должны быть не меньше 30 минут, чтобы зал можно было успеть проветрить, а ручки кресел продезинфицировать. При этом в залы зрителей рекомендовано запускать, проверяя билеты с помощью сканеров штрих-кодов или другими бесконтактными способами, не менее чем за 15 минут до начала очередного сеанса, чтобы не создавать толкучки на входе. При выдаче 3D-очков необходимо прилагать к ним дезинфицирующие салфетки.