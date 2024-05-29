В Воронеже опровергли причастность мигранта к досмотру школьниц перед ЕГЭ

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Информация о том, что «спорная ситуация» в воронежской школе, где учениц заставили снимать бюстгальтеры при проходе через рамки-металлодетекторы, происходила с участием «охранников-мигрантов», не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе правительства Воронежской области.



«Приказом ГЭК сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, утвержден русский учитель физкультуры школы № 62», — сообщили в правительстве. Там подчеркнули, что к его обязанностям не относятся осмотровые и досмотровые мероприятия. «В процессе прохода выпускников через рамку в случае ее сигнала он просит лишь вернуться, чтобы выложить предметы, которые вызвали срабатывание», — добавили в пресс-службе.

«В этой школе конкретно в пункт проведения экзамена второй год учитель физкультуры назначается организатором вне аудитории, отвечает только за рамки, он их слушает и смотрит на датчики <…>. Если продолжает звенеть, этот конкретный человек больше ничего не делает. На такой случай есть другой организатор вне аудитории, в этом конкретном случае это женщина, сотрудница частного охранного предприятия, одного из двух, которые работают в школе на посту. Она заранее обучается работать с ручным металлодетектором», — пояснили в правительстве.

28 мая, в день сдачи ЕГЭ по русскому языку, в воронежской школе № 62 сразу несколько школьниц столкнулись с проблемами на досмотре — их попросили снять бюстгальтеры, так как металлические косточки в нижнем белье «пищали» при прохождении через металлодетектор.

Мамы двух учениц рассказали РБК, что ситуация довела их детей до слез. Одна из женщин позвонила директору школы уточнить подробности произошедшего. По ее словам, он ответил, что никого не заставлял раздеваться, и бросил трубку. Мать одной из учениц рассказала, что школьниц не пропустили в туалет и им пришлось снимать лифчики на улице.

В региональном министерстве образования не выявили нарушений правил проведения экзамена и моральных норм. Следователи и прокуратура начали проверку.