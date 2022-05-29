Билл Гейтс оценил опасность оспы обезьян и назвал сроки новой пандемии

По его словам, беспокойство о нетипичной для Европы оспе обезьян вызвано страхами после коронавируса. Однако она вряд ли приведет к пандемии, счел Гейтс

Билл Гейтс (Фото: Evan Agostini / Invision / AP)

Оспа обезьян вряд ли получит широкое распространение и приведет к пандемии, сказал основатель Microsoft и инвестор в международные программы здравоохранения Билл Гейтс в интервью El Diario.

«Шансов на то, что оспа станет гораздо более распространенной, очень мало. Если бы не пандемия коронавируса, об обезьяньей оспе даже не было бы в новостях», — посчитал Гейтс.

Он отметил, что нетипичное распространение оспы в Европе вызывает беспокойство. «Но я не думаю, что она станет следующая большая пандемия», — указал он, но назвал бдительность по этому поводу позитивным моментом.

При этом Гейтс не исключил, что с вероятностью в 50% в ближайшие 20 лет возникнет новая пандемия из-за изменения климата. В мире может распространиться какая-либо разновидность гриппа или коронавируса.

В том же интервью Гейтс также рассказал об инвестициях в разработку москитных сеток с инсектицидами, которые в прошлом году помогли снизить заболеваемость малярией.

«Мы испытываем метод, который состоит из генетически модифицированных комаров, чтобы они не размножались и резко снижали популяцию в течение нескольких лет, чтобы устранить циркуляцию малярии», — рассказал Гейтс. Он предположил, что разработка будет готова через пять лет.

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Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое впервые выделили в Африке в 1958 году. В 2003 году случаи заражения зафиксировали в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в в 2018-2019 годах заболевших этой оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре.

В начале мая этого года об одном из случаев сообщили власти Великобритании. Оспу обезьян выявили у человека, который вернулся из Нигерии. Затем очаги заболевания заметили в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США, Ирландии, Чехии и Словении.

Российские врачи пока не сообщали о случаях заражения. Роспотребнадзор оценил вероятность ее завоза как низкую из-за ограничения авиасообщения с большинством стран со вспышками оспы.

Специалисты ВОЗ идентифицировали текущие случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов) и отметили, что нынешняя вспышка не связана с поездками. Обезьянью оспу в основном нашли у гомосексуальных мужчин. Другими факторами риска заражения медики называли тесный физический контакт с больным во время проявления симптомов, а также употребление в пищу неправильно приготовленного мяса и других продуктов животного происхождения из инфицированных животных.

Как правило, инкубационный период вируса обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель, выяснили врачи. У больных появляются такие симптомы как острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градусов, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.

Обычно заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить эту оспу тяжелее. При этом прививки от этой оспы делать не нужно, замечали в ВОЗ.