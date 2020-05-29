В Москве у управления МВД второй день подряд продолжились задержания

У здания столичного управления МВД вторые сутки продолжаются пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Полицейские задержали более десяти участников акции

Муниципальный депутат Елена Филина (Фото: vldnmrk / Twitter)

На пикетах у здания управления МВД по Москве уже вторые сутки проходят пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и активиста Ильи Азара. По данным «ОВД Инфо», задержаны более 20 человек. Об аналогичном числе задержанных сообщает и Telegram-канал Avtozak LIVE.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. В пятницу утром МВД Москвы сообщило, что считает намеченные пикеты незаконными из-за того, что в Москве введен режим повышенной готовности, который предполагает запрет на любые публичные мероприятия.

Среди задержанных — депутат Московской городской думы от «Яблока» Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина, Сергей Цукасов, Елена Русакова, помощница Митрохина Мария Чуприна, а также активисты Вадим Самолкин, Константин Фокин, Владислав Неймарк, Антон Авдусин, Александр Мацкевич, Евгений Сваровский, Денис Петров, Наталья Демина, Эмиль Юнусов, Мария Федотова, Денис Мищенко, Лада Соколова, председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, а также бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов.

Муниципальный депутат Юлия Галямина, которую также задержали, рассказала РБК, что в автозаке, куда ее поместили, находятся девять человек. «Полиция просила от нас цифровые пропуска, но, поскольку полиция не представилась, не предъявила законные требования, мы считаем, что это незаконное задержание», — заявила она. Муниципальный депутат Сергей Цукасов сообщил РБК, что с ним в автозаке находится 12 человек, включая его самого. По его словам, задержанных везут в ОВД «Таганский».

Также на акции задержали авторов канала «Другое мнение» Наталью Черникову и Ивана Егорова и журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Они показали полицейским журналистские удостоверения и заявили, что не участвуют в акции, а работают. Полицейские потребовали от них редакционные задания, а не получив их, задержали журналистов. «Нас с Татьяной Фельгенгауэр задержали, сейчас в автозаке помимо нас примерно 12 человек», — заявил РБК Плющев.