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В Москве у управления МВД второй день подряд продолжились задержания

У здания столичного управления МВД вторые сутки продолжаются пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Полицейские задержали более десяти участников акции
Муниципальный депутат Елена Филина
Муниципальный депутат Елена Филина (Фото: vldnmrk / Twitter)

На пикетах у здания управления МВД по Москве уже вторые сутки проходят пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и активиста Ильи Азара. По данным «ОВД Инфо», задержаны более 20 человек. Об аналогичном числе задержанных сообщает и Telegram-канал Avtozak LIVE.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. В пятницу утром МВД Москвы сообщило, что считает намеченные пикеты незаконными из-за того, что в Москве введен режим повышенной готовности, который предполагает запрет на любые публичные мероприятия.

Среди задержанных — депутат Московской городской думы от «Яблока» Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина, Сергей Цукасов, Елена Русакова, помощница Митрохина Мария Чуприна, а также активисты Вадим Самолкин, Константин Фокин, Владислав Неймарк, Антон Авдусин, Александр Мацкевич, Евгений Сваровский, Денис Петров, Наталья Демина, Эмиль Юнусов, Мария Федотова, Денис Мищенко, Лада Соколова, председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, а также бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов.

Муниципальный депутат Юлия Галямина, которую также задержали, рассказала РБК, что в автозаке, куда ее поместили, находятся девять человек. «Полиция просила от нас цифровые пропуска, но, поскольку полиция не представилась, не предъявила законные требования, мы считаем, что это незаконное задержание», — заявила она. Муниципальный депутат Сергей Цукасов сообщил РБК, что с ним в автозаке находится 12 человек, включая его самого. По его словам, задержанных везут в ОВД «Таганский».

Также на акции задержали авторов канала «Другое мнение» Наталью Черникову и Ивана Егорова и журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Они показали полицейским журналистские удостоверения и заявили, что не участвуют в акции, а работают. Полицейские потребовали от них редакционные задания, а не получив их, задержали журналистов. «Нас с Татьяной Фельгенгауэр задержали, сейчас в автозаке помимо нас примерно 12 человек», — заявил РБК Плющев.

Плющева и Фельгенгауэр задерживают на пикетах второй день подряд — накануне они вышли на пикет в качестве активистов. Однако в пятницу, 29 мая, они вышли на акцию работать. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале написал, что «требование полицейских какого-то «редакционного задания» — чушь и бред», а «в указе мэра [Москвы Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности в качестве основания для работы журналистов в Москве] обозначен один документ — редакционное удостоверение». «Нарушение приказа министра ВД Колокольцева о работе журналистов и указа мэра Собянина о рабочих профессиональных картах», — резюмировал Венедиктов.

Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете
Общество
Сергей Митрохин

Накануне на Петровке также задержали около десяти человек. В их числе, в частности, были главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и экс-главред журнала «Русский Newsweek» Михаил Фишман.

На пикеты они вышли в поддержку бывшего спецкора Meduza и политика Ильи Азара, которого задержали 26 мая во время пикета около здания ГУ МВД. Азар, в свою очередь, пикетировал здание московской полиции в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова, арестованных по обвинениям в вымогательстве и распространении порнографии (Воронцов связывал преследование с критикой руководства МВД).

Как отмечала Meduza в своем заявлении, посвященном задержанию Азара, также тот требовал освобождения Виктора Немытова, еще одного пикетчика, который был задержан на Петровке до него. Немытова арестовал Тверской районный суд по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения акции), однако 29 мая Мосгорсуд переквалифицировал его действия на 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности) и освободил от наказания. «Административное наказание к исполнению не приводить, освободить Немытова от отбывания административного ареста», — сообщила РБК пресс-служба суда.

Азара признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), суд арестовал его на 15 суток.

Авторы: Роман Кирьянов, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
Теги: Москва, протесты, Петровка 38
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