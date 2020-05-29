Минобрнауки дал вузам инструкции по снятию карантинных ограничений

В дистанционном режиме вузы и научные организации будут работать и после 1 июня. Однако их руководство сможет разрешить посещение, как только власти региона снимут ограничения из-за вируса

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Учебные заведения и научные организации смогут снимать введенные из-за коронавируса ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом говорится в приказе Министерства науки и высшего образования от 28 мая (есть у РБК). Документ вступает в силу с 1 июня.

Из приказа следует, что руководство вузов сможет разрешить студентам посещать занятия, как только власти отменят ограничения в регионе.

Сессии и другие экзамены учащиеся должны сдавать дистанционно, а приемную кампанию в этом году следует проводить в соответствии с рекомендациями Минобрнауки с соблюдением мер по профилактике распространения коронавируса.

Помимо этого, организации должны получить доступ к оборудованию, к работе на уникальных научных установках и с биологическими коллекциями. В соответствии с утвержденными планами должны проводиться морские и иные экспедиции, но при соблюдении мер по борьбе с распространением коронавируса.