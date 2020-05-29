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Минобрнауки дал вузам инструкции по снятию карантинных ограничений

В дистанционном режиме вузы и научные организации будут работать и после 1 июня. Однако их руководство сможет разрешить посещение, как только власти региона снимут ограничения из-за вируса
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Учебные заведения и научные организации смогут снимать введенные из-за коронавируса ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом говорится в приказе Министерства науки и высшего образования от 28 мая (есть у РБК). Документ вступает в силу с 1 июня.

Из приказа следует, что руководство вузов сможет разрешить студентам посещать занятия, как только власти отменят ограничения в регионе.

Сессии и другие экзамены учащиеся должны сдавать дистанционно, а приемную кампанию в этом году следует проводить в соответствии с рекомендациями Минобрнауки с соблюдением мер по профилактике распространения коронавируса.

Помимо этого, организации должны получить доступ к оборудованию, к работе на уникальных научных установках и с биологическими коллекциями. В соответствии с утвержденными планами должны проводиться морские и иные экспедиции, но при соблюдении мер по борьбе с распространением коронавируса.

Минобрнауки разрешило творческим вузам проводить экзамены очно
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минобрнауки рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение с 16 марта. С 12 мая этот режим продлили до неопределенного срока. При этом, несмотря на коронавирус, ведомство допускало, что экзамены в творческие вузы могут пройти в очном формате.

Из-за коронавируса власти несколько раз переносили даты ЕГЭ и решили начать экзамены с 29 июня. В этот день начнутся пробные ЕГЭ. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, они существовали, когда Единый государственный экзамен проводился в России в виде эксперимента. Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля. Эти экзамены будут сдавать только те, кому их результаты понадобятся для дальнейшего поступления в вузы. Аттестаты об окончании школы выдадут на основе школьных оценок.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, вузы, Минобрнауки
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