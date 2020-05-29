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Пандемия коронавируса ,  
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Минобрнауки разрешило творческим вузам проводить экзамены очно

Творческие вузы в текущем году смогут провести вступительные экзамены очно, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

«Минобрнауки России предусмотрело право образовательных организаций самостоятельно определять перечень специальностей для проведения вступительных экзаменов в очной форме при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора»,— подтвердил агентству представитель ведомства.

Экзамен на пандемию: как вузы встречают новый вызов
Мнение
Фото: Zsolt Szigetvary / EPA / ТАСС

Ранее Минпросвещения из-за эпидемии коронавируса решило перенести даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Теперь экзамены начнутся 8 июня вместо 25 мая.

В интервью РБК глава Минобрнауки Сергей Фальков заявил, что пандемия коронавируса изменит всю существующую в России систему высшего образования — произойдет переход на «новую нормальность».

«Его частью станут и национальная платформа онлайн-курсов, и онлайн-поступление в вузы, и распознавание лиц, и многое другое, что нам казалось до пандемии ненужным или немыслимым», — отмечал министр.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Фальков также сообщил, что в текущем году от проведения гоэкзаменов в рамках итоговой аттестации отказались 23% российских вузов, оставив только защиту диплома или выпускной квалификационной работы (ВКР), как это названо в законе.

Теги: минобрнауки России, экзамены
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