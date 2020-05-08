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Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на сайте министерства.

«Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций до издания приказа Минобрнауки», — говорится в документе. Вузы обязаны обеспечить прохождение учебных программ, в том числе итоговые и промежуточные экзамены в онлайн-формате.

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Фото: Геннадий Усоев / Global Look Press

Ранее министерство продлило дистанционное обучение студентов в период между майскими праздниками, с 6 по 8 мая. Все студенты, преподаватели и сотрудники вузов обязаны соблюдать режим самоизоляции и минимизировать социальные контакты.

Из-за угрозы коронавируса Минобрнауки рекомендовало перевести студентов на дистанционное обучение с 16 марта. В министерстве также создали свой оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Теги: Минобрнауки РФ, дистанционное обучение
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