Пресс-секретарь патриарха назвал спонсоров строительства храмов

Средства на строительство храмов выделяют многие крупные компании, включая «Норникель», «Фосагро» и ЛУКОЙЛ, заявил представитель главы РПЦ. Ранее Патриарх Кирилл говорил, что церковь строит «по три храма в сутки»

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал компании, которые оплачивают строительство храмов и добавил, что меценатство всегда было «исторической традицией», передает «РИА Новости».

«Это частные пожертвования компаний, это не деньги, которые кто-то ворует. «Норникель», «Фосагро», ЛУКОЙЛ, почти все крупные компании чувствуют свою ответственность», — сказал он на пресс-конференции и добавил, что без помощи бизнеса храмы бы не строились.

Так, Волков напомнил, что в «Фосагро» помогли отреставрировать русский кафедральный собор в Лондоне, а «Транснефть» участвовала в строительстве храма Всех святых в Страсбурге.

26 мая, после освящения храма в Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что люди «вынесли урок» из времен ССР и поняли, что «без Бога невозможно построить счастливую жизнь». «Потому и строим по три храма каждые сутки», — сказал он. «И не оттого, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить», — добавил глава РПЦ. По его словам, за десять лет было построено 30 тыс. церквей.