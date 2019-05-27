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Мэрия Екатеринбурга обнародовала список возможных площадок для храма

Сквер возле театра драмы вошел в список площадок, предложенных местными жителями для строительства храма Святой Екатерины. Список предложенных мест опубликован на сайте администрации Екатеринбурга.

Указывается, что всего в период с 20 по 27 мая власти города получили 8,2 тыс. обращений. После исключения дублирующихся площадок администрация обнародовала 48 вариантов. Среди них — площадь 1905 года, площадь Труда, Зеленая роща и другие.

Екатеринбургская гордума сообщила, что начала процесс формирования рабочей группы, которая будет заниматься организацией проведения опроса о месте для строительства храма.

В середине мая в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре города, в результате были задержаны десятки человек. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством собора, указал, что храм должен объединять, а не разъединять людей, а также посоветовал местным властям провести опрос.

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22 мая ВЦИОМ обнародовал результаты своего опроса, которые показали, что большинство местных жителей выступили против строительства храма в сквере. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя результаты исследования, призвал выбрать более подходящее место для собора. Глава города Александр Высокинский указал, что сквер возле драмтеатра не нужно исключать из перечня площадок при проведении опроса.

Теги: Храм, Екатеринбург
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