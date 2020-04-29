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Кремль посоветовал «позвонить в Сингапур» из-за прогнозов по коронавирусу

Кремль считает, что назвать дату окончательного завершения эпидемии в России невозможно. За комментарием по прогнозу ученых из Сингапурского университета нужно обращаться к самим авторам математической модели
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кремль отказывается оценить достоверность прогноза сингапурских ученых, спрогнозировавших завершение эпидемии COVID-19 в России в августе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно. Рекомендуем звонить в Сингапур», — сказал Песков.

Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Первый прогноз по датам завершения вспышки заболевания в различных странах мира ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) дали 27 апреля. Для моделирования эпидемиологической обстановки они использовали математическую модель. Согласно первоначальным прогнозам уже к 20 мая в России будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% — 28 мая, 100% — 20 июня, после чего новых случаев заражения не будет. Однако накануне, 28 апреля, после публикации скорректированных данных, они изменили прогноз: в России, по их расчетам, эпидемия полностью закончится к 19 августа.

Согласно этой же модели в США эпидемия может закончиться к 9 сентября, в Италии — к 31 августа, Великобритании — к 22 августа, в Германии и Франции — 6 и 9 августа соответственно. Во всем мире число инфицированных сократится до нуля к началу декабря.

Математическую модель, построенную с использованием искусственного интеллекта, для прогнозирования развития эпидемии в России также использовал Сбербанк. Она была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, разработанного бостонским Северо-Восточным университетом в 2009–2019 годах. Эксперты банка на ее основе спрогнозировали наступление пика эпидемии в России в первой декаде мая.

В начале апреля руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прогнозировала выход на плато по заболеваемости коронавирусом в 20-х числах апреля. Однако 25 апреля она уточнила, что медработники теперь рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом к началу мая. Говоря о том, сколько будет длиться эпидемия в России, Скворцова объясняла, что сокращение числа больных обычно длится столько же, сколько и распространение инфекции. «Процесс, как правило, напоминает синусоиду. Сколько мы поднимаемся на плато, столько мы и спускаемся с него. [На плато мы будем] до первой декады июня — до середины июня, предположительно», — говорила она.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России на утро 29 апреля превысило 99 тыс., за сутки оно выросло на 5841. Всего в стране от COVID-19 умерли 972 человека.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Прогнозы, Сингапур, Дмитрий Песков, Кремль
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Сингапурские ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России
Общество
Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России
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