Кремль посоветовал «позвонить в Сингапур» из-за прогнозов по коронавирусу

Кремль считает, что назвать дату окончательного завершения эпидемии в России невозможно. За комментарием по прогнозу ученых из Сингапурского университета нужно обращаться к самим авторам математической модели

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кремль отказывается оценить достоверность прогноза сингапурских ученых, спрогнозировавших завершение эпидемии COVID-19 в России в августе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно. Рекомендуем звонить в Сингапур», — сказал Песков.

Первый прогноз по датам завершения вспышки заболевания в различных странах мира ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) дали 27 апреля. Для моделирования эпидемиологической обстановки они использовали математическую модель. Согласно первоначальным прогнозам уже к 20 мая в России будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% — 28 мая, 100% — 20 июня, после чего новых случаев заражения не будет. Однако накануне, 28 апреля, после публикации скорректированных данных, они изменили прогноз: в России, по их расчетам, эпидемия полностью закончится к 19 августа.

Согласно этой же модели в США эпидемия может закончиться к 9 сентября, в Италии — к 31 августа, Великобритании — к 22 августа, в Германии и Франции — 6 и 9 августа соответственно. Во всем мире число инфицированных сократится до нуля к началу декабря.