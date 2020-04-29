Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее. Такой прогноз дали ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD). Исследование опубликовано на сайте учебного заведения.

Согласно новым расчетам, эпидемия заболевания сойдет на нет к 19 августа. Ранее специалисты спрогнозировали, что на территории России эпидемия может завершиться к 20 июня 2020 года.

Материал дополняется