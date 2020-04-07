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Скворцова заявила об оставшихся 10-14 днях до «плато» коронавируса

Вероника Скворцова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

России осталось от десяти до 14 дней до выхода на пиковую заболеваемость коронавирусом, после чего она начнет сокращаться. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Скворцова отметила, что прирост числа больных в России составляет 18 — 20% в сутки. «Если мы будем увеличивать объемы тестирований (...), то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то десять — 14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся и пойдем в обратную сторону», — рассказала она. Глава ФМБА полагает, что спад заболеваемости займет примерно столько же времени, сколько и распространение коронавируса. «<На плато мы будем> до первой декады июня — до середины июня, предположительно», — дала она прогноз.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Вероника Скворцова, ФМБА, коронавирус
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