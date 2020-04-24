Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава ФМБА вновь сдвинула прогноз по срокам выхода России на пиковую заболеваемость. Если в начале месяца Скворцова прогнозировала, что пик наступит к 20 апреля, то теперь речь идет о следующей неделе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе. Это заявление она сделала на дистанционной встрече с депутатами Госдумы, передает ТАСС.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — сказала она.

Выход на плато подразумевает достижение максимального уровня заболеваемости с его последующим снижением.

Ранее, в начале апреля, глава Федерального медико-биологического агентства говорила, что в России пик заболевания коронавирусом наступит около 20 апреля. «Процесс, как правило, напоминает синусоиду. Сколько мы поднимаемся на плато, столько мы и спускаемся с него. [На плато мы будем] до первой декады июня — до середины июня, предположительно», — объясняла она.