Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 14:36
Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег Финансы, 16:26 Трамп допустил продление карантина в США. Каким криптовалютам это на руку Крипто, 16:17 Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС Общество, 16:11 Основательница More is More — РБК: «На меня сильно повлияла жизнь в Риме» Стиль, 16:09 Проверенный рецепт «зелья лидерства»: как найти и развивать руководителя Pro, 16:06 Росстат представил данные об уровне безработицы в марте Экономика, 16:00 Шойгу сообщил о просьбе Воробьева помочь бороться с вирусом в Подмосковье Общество, 15:58 Региональные авиакомпании начали массово отменять рейсы Бизнес, 15:54 Вашингтон счел коронавирус поводом для новых санкций Политика, 15:50 Руководство корейской футбольной лиги объявило о старте сезона Спорт, 15:43 Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе Общество, 15:42 Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме Общество, 15:38 В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа Общество, 15:35 Дептранс потребовал от «Яндекса» информацию об избиении девушки в такси Общество, 15:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава ФМБА вновь сдвинула прогноз по срокам выхода России на пиковую заболеваемость. Если в начале месяца Скворцова прогнозировала, что пик наступит к 20 апреля, то теперь речь идет о следующей неделе
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе. Это заявление она сделала на дистанционной встрече с депутатами Госдумы, передает ТАСС.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — сказала она.

Выход на плато подразумевает достижение максимального уровня заболеваемости с его последующим снижением.

Вирусологи оценили вероятность выйти на пик эпидемии к началу мая
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ранее, в начале апреля, глава Федерального медико-биологического агентства говорила, что в России пик заболевания коронавирусом наступит около 20 апреля. «Процесс, как правило, напоминает синусоиду. Сколько мы поднимаемся на плато, столько мы и спускаемся с него. [На плато мы будем] до первой декады июня — до середины июня, предположительно», — объясняла она.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля
Общество

Накануне мэр Москвы, наиболее пострадавшей от распространения коронавируса, сообщил, что ситуация с распространением болезни в столице ухудшается. «Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли», — предупредил Сергей Собянин. По его словам, в ближайшие несколько недель в городе будет дополнительно развернуто несколько тысяч коек для больных.

Всего, по данным на 24 апреля, в России подтверждено 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. За время эпидемии после заражения коронавирусом умерли 615 человек, выздоровели 5568 пациентов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Вероника Скворцова, коронавирус
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре оценили сроки наступления пика заболеваемости COVID-19
Общество
Вирусологи оценили вероятность выйти на пик эпидемии к началу мая
Общество
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter