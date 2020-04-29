Число зараженных коронавирусом в России превысило 99 тыс. человек

Число людей в России с выявленным коронавирусом приблизилось к планке в 100 тыс. человек. Число жертв приближается к тысяче

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России выявлено 5841 заболевший коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Общее число зараженных составляет 99 399 человек.

Таким образом, Россия остается на восьмом месте в списке стран по количеству зараженных. Накануне Россия опередила по этом показателю Китай.

Основным очагом распространения болезни в стране остается Москва и Подмосковье. В Москве накануне погибло рекордное за сутки число пациентов с коронавирусом — 67 человек. Общее число зараженных в столице превысило 50 тыс. человек. В числе наиболее пострадавших регионов также остаются Подмосковье, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

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