Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

Временные госпитали для лечения больных коронавирусом могут появиться в автоцентре «Москва», рассказали арендаторы. По данным «Ведомостей», под больницы могут отдать и одноименный торгово-ярмарочный комплекс, а также ВДНХ

АТЦ «Москва» (Фото: Василий Смирнов / ТАСС)

Арендаторов площадей в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе предупредили о необходимости съехать, сообщили РБК сотрудники арендующих площади автосалонов. Это требование им объяснили планами открытия в «Москве» госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам одного из сотрудников, администрация попросила арендаторов переехать, сообщив, что до 1 августа в здании будет госпиталь для больных коронавирусом.

«Несколько дней назад администрация ТЦ попросила съехать, причины не объяснила. Позвонили в восемь вечера, сказали, что к девяти здание уже нужно освободить. Машины сейчас у кого-то дома, у кого-то на улице, у кого-то рядом на парковке. Здание полностью закрыли, сейчас там рабочие, и иногда видно, что машины скорой помощи заезжают. По слухам, там хотят сделать госпиталь для больных коронавирусом», — сообщил РБК сотрудник одного из автосалонов.

«24 апреля нам сказали переехать, перевезти машины и освободить офисы. Сейчас автомобили на закрытой парковке ТЦ, сотрудники не работают», — уточнил он.

Еще один сотрудник сообщил, что администрация ТЦ попросила убрать машины в соседнее здание, не указав причины.