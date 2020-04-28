Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 13:21
World Athletics учредила фонд поддержки спортсменов Спорт, 15:07 Юристы оценили идею о введении в России регистрации смартфонов Общество, 14:58 Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры Политика, 14:53 Чем «великая самоизоляция» обернется для российской промышленности — ВШЭ Pro, 14:53 Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом Общество, 14:48 Медведев предложил единороссам пожертвовать зарплату на борьбу с COVID-19 Общество, 14:38 ФИФА допустила введение запрета на плевки во время матчей Спорт, 14:37 Амурской области выделены деньги на постройку моста через Зею​ Пресс-релиз, 14:36 До главного события года в сети биткоина осталось 2 недели Крипто, 14:29 Генпрокуратура назвала фейком сообщение об отказах лечить COVID-19 по ОМС Общество, 14:28 «Яндекс» пересмотрел прогноз результатов за год из-за пандемии Технологии и медиа, 14:25 Набиуллина заявила о необходимости расширить систему страхования вкладов Экономика, 14:20 Борьба с коронавирусом: на какие продукты и товары растет спрос Стиль, 14:17 МИД Японии оценил вероятность участия Абэ в праздновании Победы в Москве Политика, 14:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

Временные госпитали для лечения больных коронавирусом могут появиться в автоцентре «Москва», рассказали арендаторы. По данным «Ведомостей», под больницы могут отдать и одноименный торгово-ярмарочный комплекс, а также ВДНХ
АТЦ «Москва»
АТЦ «Москва» (Фото: Василий Смирнов / ТАСС)

Арендаторов площадей в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе предупредили о необходимости съехать, сообщили РБК сотрудники арендующих площади автосалонов. Это требование им объяснили планами открытия в «Москве» госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам одного из сотрудников, администрация попросила арендаторов переехать, сообщив, что до 1 августа в здании будет госпиталь для больных коронавирусом.

«Несколько дней назад администрация ТЦ попросила съехать, причины не объяснила. Позвонили в восемь вечера, сказали, что к девяти здание уже нужно освободить. Машины сейчас у кого-то дома, у кого-то на улице, у кого-то рядом на парковке. Здание полностью закрыли, сейчас там рабочие, и иногда видно, что машины скорой помощи заезжают. По слухам, там хотят сделать госпиталь для больных коронавирусом», — сообщил РБК сотрудник одного из автосалонов.

«24 апреля нам сказали переехать, перевезти машины и освободить офисы. Сейчас автомобили на закрытой парковке ТЦ, сотрудники не работают», — уточнил он.

Еще один сотрудник сообщил, что администрация ТЦ попросила убрать машины в соседнее здание, не указав причины.

Арендатор одной из точек в ТЦ сказал РБК, что о планах создания в АТЦ клиники он узнал из чата арендаторов.

АТЦ «Москва» — один из самых крупных автоцентров в Европе по продаже новых автомобилей и машин с пробегом. Общая площадь комплекса составляет 110 тыс. кв. м, здесь расположены, по данным владельцев, более 200 автосалонов, 500 магазинов автозапчастей и более 3000 автомобилей.

РБК направил запрос администрации АТЦ «Москва». В группе компаний «Киевская площадь», которой принадлежит торговый центр, отказались от комментариев.

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости». По данным издания, такие госпитали могут открыть также на территории ВДНХ и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». По данным собеседников издания, подготовительные работы на всех трех объектах уже начались, хотя окончательное решение об открытии госпиталей пока не принято.

РБК направил запрос в пресс-службу ВДНХ.

Клиники для больных COVID-19 откроют в парке «Патриот» и «Крокус Сити»
Общество
Парк &laquo;Патриот&raquo;

В понедельник, 27 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что госпитали на 1,5 тыс. коек каждый для лечения больных COVID-19 будут открыты в парке «Патриот» и концертном зале «Крокус Сити Холл».

В конце марта основатель и основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев предложил мэру Москвы Сергею Собянину использовать принадлежащие группе отели в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. О переоборудовании различных объектов под временные госпитали думают и в Санкт-Петербурге. 21 апреля генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что клуб в случае необходимости готов предоставить для временного размещения госпиталя стадион «Газпром Арена».

Как «Ленэкспо» перестраивается под временный госпиталь. Фоторепортаж
Фотогалерея 

К 28 апреля в России выявлено 93 558 случаев заражения COVID-19 (+6411 за последние сутки), 867 человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Любовь Порываева, Евгений Калюков, Грант Гетадарян
Теги: коронавирус, Москва, больницы, ВДНХ
Материалы по теме
Клиники для больных COVID-19 откроют в парке «Патриот» и «Крокус Сити»
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 апреля
Общество
Россия обошла Иран по числу зараженных коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter