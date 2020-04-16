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В России за сутки заразились коронавирусом почти 3,5 тыс. человек

Общее число случаев заражения в России приблизилось к 28 тыс., 232 человека умерли
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России за сутки зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет 27 938 человек, сообщает оперштаб.

С начала эпидемии в России умерли 232 больных COVID-19. 2304 человека выздоровели. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны, кроме республики Алтай.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 1370. Вслед за столицей по числу новых случаев заражения идут Московская область (467), Санкт-Петербург (154), Нижегородская область (65) и Ингушетия (63).

Число новых случаев в столице оказалось меньше, чем общее количество заражений в регионах (1370 против 2078). Кроме того, число новых жертв коронавируса в регионах также превысило число погибших в Москве: в столице, как сообщал оперативный штаб, за сутки погибли семь пациентов с коронавирусом.

По общему числу зараженных и погибших Москва по-прежнему лидирует — в столице заразились 16 164 человека, 113 из них умерли. На втором месте в списке наиболее пострадавших регионов Московская область, там 3054 заболевших и 33 летальных исхода.

За пределами столичного региона список субъектов с наибольшим распространением заболевания выглядит так:

  • Санкт-Петербург (1083 заболели, семь скончались);
  • Коми (441 случай заражения, трое умерших);
  • Нижегородская область (404 случаев, четверо умерших);
  • Ленинградская область (330 больных, летальных исходов нет);
  • Мурманская область (306 случаев, один умерший).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В Москве большая часть новых зараженных младше 45 лет (45%). Доля новых зараженных из группы риска (старше 65 лет) в столице составляет менее 15%.

Материал дополняется.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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